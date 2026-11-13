Зірковий гравець ''Динамо'', якого називали новим Шевченком, одружився з ''Міс Земля Україна-2021''. Фото

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга та модель Марина Литвин офіційно стали подружжям. Обраниця 26-річного футболіста, якого часто називали "новим Шевченком", у 2021 році здобула титул "Міс Земля Україна".

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Про це Литвин повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Водночас дівчина поділилася неймовірними емоціями від важливої події, зазначивши, як важливо знайти людину, з якою почуваєшся по-справжньому щасливою.

"У цьому світі мабуть одна з найцінніших речей це зустріти свою людину. Ту, з якою хочеться розділити не просто красиві моменти, а ціле життя. Присвятити їй себе, дорослішати разом, проходити крізь усе й щоразу обирати одне одного. Мені здається це неймовірне щастя бути поруч у такі миті. Бачити як двоє людей, які по-справжньому знайшли одне одного, створюють свою маленьку сім’ю. І бути свідком чогось настільки великого, щирого й справжнього. Сьогодні я настільки розчулена, що хочеться побажати кожному обійняти свою людину трохи міцніше, цінувати кожну хвилину поруч і ніколи не сприймати це як належне", – написала Марина.

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Литвин і Супряга одружилися. Джерело: Instagram Марини Литвин

Молодята обрали камерну церемонію реєстрації шлюбу, на яку запросили лише рідних і найближчих людей. Святкування минуло без гучних світських урочистостей.

Стосунки Супряги та Литвин почалися у 2023 році. Наступного літа футболіст запропонував коханій вийти за нього заміж.

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