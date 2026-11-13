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Зірковий гравець "Динамо", якого називали новим Шевченком, одружився з "Міс Земля Україна-2021". Фото

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
2,4 т.
Супряга та Литвин одружилися
Супряга та Литвин одружилися

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга та модель Марина Литвин офіційно стали подружжям. Обраниця 26-річного футболіста, якого часто називали "новим Шевченком", у 2021 році здобула титул "Міс Земля Україна".

Про це Литвин повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Водночас дівчина поділилася неймовірними емоціями від важливої події, зазначивши, як важливо знайти людину, з якою почуваєшся по-справжньому щасливою.

Зірковий гравець ''Динамо'', якого називали новим Шевченком, одружився з ''Міс Земля Україна-2021''. Фото

Марина Литвин. Джерело: Instagram Марини Литвин

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Зірковий гравець ''Динамо'', якого називали новим Шевченком, одружився з ''Міс Земля Україна-2021''. Фото

Форвард Владислав Супряга. Джерело: ФК "Динамо" Київ

"У цьому світі мабуть одна з найцінніших речей це зустріти свою людину. Ту, з якою хочеться розділити не просто красиві моменти, а ціле життя. Присвятити їй себе, дорослішати разом, проходити крізь усе й щоразу обирати одне одного. Мені здається це неймовірне щастя бути поруч у такі миті. Бачити як двоє людей, які по-справжньому знайшли одне одного, створюють свою маленьку сім’ю. І бути свідком чогось настільки великого, щирого й справжнього. Сьогодні я настільки розчулена, що хочеться побажати кожному обійняти свою людину трохи міцніше, цінувати кожну хвилину поруч і ніколи не сприймати це як належне", – написала Марина.

Литвин і Супряга одружилися.Джерело: Instagram Марини Литвин

Молодята обрали камерну церемонію реєстрації шлюбу, на яку запросили лише рідних і найближчих людей. Святкування минуло без гучних світських урочистостей.

Стосунки Супряги та Литвин почалися у 2023 році. Наступного літа футболіст запропонував коханій вийти за нього заміж.

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