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Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірну

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
624
Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірну
Ковтун виступає за Хорватію

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який відмовився від "синьо-жовтих" і перебрався під прапор Хорватії, висловив захват переїздом до Осієка. Уродженець Черкас, який вже приніс своїй новій команді три медалі чемпіонатів Європи та світу, зазначив, що не шкодує про своє рішення.

Про це Ковтун, який не став згадувати про Україну, заявив в інтерв’ю національній телерадіокомпанії HRT. 23-річний віцечемпіон Олімпійських ігор 2024 року в Парижі також наголосив, що його успіхи в хорватській збірній не випадкові, а за ними стоїть неймовірна праця.

Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як ''щиро радий'' виступати за нову збірну

Ілля Ковтун виступає за Хорватію

"Я почав займатися у три роки, тож можна сказати, що за моїми плечима 20 років у гімнастиці. Поступово все це приносить плоди. Життя в Осієку прекрасне. Я щиро радий, що залишився тут. Це невелике місто, у якому є все: безліч можливостей для відпочинку та чудові умови для тренувань. Та й люди тут чудові – добрі, завжди готові прийти на допомогу. Загалом мені дуже добре в Осієку. Це справді чудове місто, мені тут дуже подобається", – сказав Ковтун.

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Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як ''щиро радий'' виступати за нову збірну

Ірина Горбачова та Ілля Ковтун на Олімпіаді-2024. Джерело: Facebook Ірини Горбачової

Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як ''щиро радий'' виступати за нову збірну

Ілля Ковтун із золотою медаллю Євро-2026

Раніше гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи у багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

Зірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як ''щиро радий'' виступати за нову збірну

Ковтун (крайній ліворуч) у складі збірної України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Ковтун назвав Хорватію "своєю країною" після виступу на чемпіонаті світу у складі "картатих".

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