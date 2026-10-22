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Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
816
Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок
Малиновський не допоможе "Трабзонспору" в Лізі конференцій

Лідер півзахисту збірної України Руслан Малиновський не допоможе турецькому "Трабзонспору" в основному етапі Ліги конференцій. Нашого співвітчизника виключили зі складу команди після того, як наприкінці серпня він травмував ліве коліно.

Цю інформацію на пресконференції перед поєдинком проти шотландського "Хартс" повідомив тренер турецької команди Томас Райс, інформує портал gunebakis.com.tr. За словами німецького фахівця, 33-річний українець зможе повернутися до заявки на єврокубковий турнір лише в січні, якщо "Трабзонспор" вийде до плей-оф.

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"Як ви знаєте, до завершення поточного етапу чемпіонату в Суперлізі неможливо вносити зміни до січневого трансферного вікна. Думаю, часу ще достатньо. Адже зараз лише жовтень. Зміни ми можемо вносити лише в січні. Як ви знаєте, ми вже внесли одну зміну, але зробили це через тривалу травму. Замість Руслана Малиновського ми включили до складу Меліха Кабасакала. Зараз ми не можемо вносити більше змін", – сказав Райс.

Очікується, що на відновлення Малиновському знадобиться щонайменше два місяці. Цікаво, що у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи українець зіграв лише 13 хвилин за "Трабзонспор", отримавши червону картку вже в першому матчі у стартовому складі.

Як повідомляв OBOZ.UA, захисник збірної України Ілля Забарний допоміг "Парі Сен-Жермену" перемогти "Барселону" у Лізі чемпіонів.

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