Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок

Лідер півзахисту збірної України Руслан Малиновський не допоможе турецькому "Трабзонспору" в основному етапі Ліги конференцій. Нашого співвітчизника виключили зі складу команди після того, як наприкінці серпня він травмував ліве коліно.

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Цю інформацію на пресконференції перед поєдинком проти шотландського "Хартс" повідомив тренер турецької команди Томас Райс, інформує портал gunebakis.com.tr. За словами німецького фахівця, 33-річний українець зможе повернутися до заявки на єврокубковий турнір лише в січні, якщо "Трабзонспор" вийде до плей-оф.

"Як ви знаєте, до завершення поточного етапу чемпіонату в Суперлізі неможливо вносити зміни до січневого трансферного вікна. Думаю, часу ще достатньо. Адже зараз лише жовтень. Зміни ми можемо вносити лише в січні. Як ви знаєте, ми вже внесли одну зміну, але зробили це через тривалу травму. Замість Руслана Малиновського ми включили до складу Меліха Кабасакала. Зараз ми не можемо вносити більше змін", – сказав Райс.

Очікується, що на відновлення Малиновському знадобиться щонайменше два місяці. Цікаво, що у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи українець зіграв лише 13 хвилин за "Трабзонспор", отримавши червону картку вже в першому матчі у стартовому складі.

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