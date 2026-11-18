Зірка каталонської "Барселони" Ламін Ямаль зізнався, що хотів би бачити приз найкращого молодого футболіста світу, який йому вручив легендарний Андрій Шевченко, в руках іншого гравця. 19-річний вінгер після премії "Золотий м’яч" зазначив, що вважає найсильнішим у своїй віковій категорії одноклубника Пау Кубарсі.

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Про це Ламаль заявив у коментарі виданню Marca, поділившись враженнями від шоу в Лондоні, яке відбулося наприкінці жовтня. Атакувальний півзахисник збірної Іспанії, якій він допоміг вийти до чвертьфіналу Ліги націй, додав, що радий своєму призу, але хотів би, щоб Шевченко вручив його Кубарсі.

"Мені шкода, що мого одноклубника Кубарсі не було. Я вважаю, що ця нагорода мала дістатися йому, і прикро, що він не переміг. Я вдячний своєму клубу та національній збірній. Продовжуватиму працювати, щоб здобувати командні й особисті трофеї. Але цього разу я хотів би, щоб нагорода дісталася Кубарсі", – сказав Ямаль.

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Нагадаємо, що володарем "Золотого м’яча" 2026 року став супербомбардир збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні Ламін Ямаль забив гол на 106-й секунді у матчі Ліги націй з Англією на легендарному "Вемблі".