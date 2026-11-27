Віцечемпіон Олімпійських ігор у Парижі-2024 Ілля Ковтун, який відмовився від збірної України та змінив спортивне громадянство, зізнався, що нормально сприйняв критику свого рішення від співвітчизників. Після переходу під прапор Хорватії уродженець Черкас зіткнувся з хейтом у соціальних мережах, однак не сприйняв це агресивно.

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Про це Ковтун розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Sportske novosti, згадуючи свій "трансфер" до нової збірної. За словами спортсмена, негативна реакція українців була природною, адже сам відхід Іллі з національної команди накладався на війну в країні.

"Я нормально сприйняв критику й хейт. Багато чого писали, але для мене це не було проблемою. Це думка людей, до того ж в Україні зараз важка ситуація. Хтось писав зі злості, хтось – від нічого робити... Це нормальна реакція людей, бо пішов один із найкращих гімнастів. Тож загалом усе нормально. Була кілька дурниць, ми навіть сміялися, коли читали", – зізнався Ковтун.

Раніше гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як порадував Україну.

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Також Ковтун назвав Хорватію "своєю країною" після виступу на чемпіонаті світу у складі "картатих". Пізніше він емоційно висловився про нагороди за нову збірну.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля безглуздо виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до національної команди Хорватії.

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