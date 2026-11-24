Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром відвідав ліцей імені Лайоша Кошута в Берегові Закарпатської області. Під час візиту політики поспілкувалися з учнями та викладачами, а також узяли участь у невеликому волейбольному матчі з дітьми.

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Ліцей імені Лайоша Кошута має більш ніж столітню історію. Зараз там навчаються понад 500 дітей, зокрема в інклюзивних класах. Викладання ведеться угорською мовою, водночас школярі також вивчають українську й англійську.

Зеленський зазначив, що аналогічна можливість передбачена і для українських дітей у Будапешті, де працює школа з навчанням рідною мовою.

"Така взаємна повага важлива для наших відносин, і вона має бути основою всієї нашої співпраці", – написав президент у себе в соцмережах під відео.

За словами Зеленського, попри війну, навчальний заклад продовжує розвиватися. У ліцеї оновлюють класи, а учні мають можливість повноцінно навчатися, займатися спортом і розвиватися.

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Президент також подякував педагогам за їхню роботу, а учасникам волейбольної зустрічі – за гру.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 24 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття для переговорів із Зеленським і зустрічі з представниками угорської громади. Це перший візит глави угорського уряду до регіону з 2015 року і перша поїздка Мадяра в Україну після вступу на посаду прем’єра.

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В Ужгороді Зеленський і Мадяр вшанували пам’ять загиблих українських захисників на Пагорбі слави, поклавши квіти до могил воїнів.

Під час переговорів сторони досягли домовленостей з питань енергетики, інфраструктури та політичної співпраці. Окремо Мадяр повідомив про суттєвий прогрес щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.