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Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч "Динамо" та "Шахтаря"

Артем РоссінськийАртем Россінський
Time to read4 хв
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Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч "Динамо" та "Шахтаря"
Головний матч турніру знову гратимуть зарано

Уже сьогодні ми подивимося перше з трьох Класичних в Україні – кубкову гру "Шахтаря" проти "Динамо". Там, де цей матч сприймався б як важлива зустріч, насправді ми не можемо чітко передбачити фінал. Обидві команди думками зовсім в інших місцях і намагаються вигадати додаткові варіанти. Та чи не здається вам, що обидві команди опинилися в ситуації, коли обом вигідніше програти? OBOZ.UA анонсує, можливо, головний матч усього турніру.

Ситуація повторюється

Зустріч на стадії 1/8 – щось цікаве, але ці команди перетинаються так рано вдруге поспіль. Здається, що доля вирішила зачистити для цих команд майбутнє, щоб їм було полегше планувати календар. Минулого разу "Динамо" виявилося сильнішим: на гол Мейрелліша за 7 хвилин відповіли Ярмоленко та Герреро, гірники буквально посипалися в одну мить. Біло-сині змогли дійти до фіналу та виграли кубок.

Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч ''Динамо'' та ''Шахтаря''

Минулого року динамівці виграли на цій же стадії. Джерело: ФК "Динамо"

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Кубкові записи сезону 26/27 в обох вдалі, із перемог. "Динамо" почало з мінімальної перемоги проти вінницької "Ниви", єдиний гол тоді забив Тіаре, гравець без особливої довіри від обох тренерських штабів. Тоді як "Шахтар" впевнено пройшов представника Другої ліги – клуб "Вільхівці", де по голу забили Карвалью, Цуканов і Назарина, з яким вчора продовжили контракт.

"Динамо" їде на матч без особливих ідей

Протягом сезону кияни мали кілька болючих матчів. Виліт із єврокубків не дозволив залишити ще один турнір, а в УПЛ особливо позначився на команді розгром від "Буковини" та поразка в більшості від "Полісся". Як наслідок – у команди змінився тренер просто напередодні центрального кубкового протистояння. Поки що в якості в.о. працює поляк Мацей Кендзьорек. Йому вдалося виграти "Кудрівку" кілька днів тому, але чого чекати від цієї команди – абсолютно незрозуміло.

І коли ми кажемо "незрозуміло" – то це так і є. Частково оновлений тренерський штаб і нові підходи, все ще надії на Ярмоленка та можливості для відновлення боротьби в УПЛ. Усе це може стати рішенням для клубу, але насправді досягнення поляка стануть зрозумілі тільки ближче до грудня. Ось як коуч прокоментував найближче майбутнє команди:

Не можна зосереджуватися лише на одному аспекті. Це і тактичні зміни, і індивідуальні розмови з гравцями, і фізична підготовка, і можливі корективи у щоденних тренуваннях та звичних робочих процесах. Ми використовуємо всі ці інструменти. Навіть за ті чотири дні, які мали для підготовки до матчу, намагалися охопити кожен із цих напрямів і зробити все можливе, щоб команда підійшла до гри якнайкраще
Мацей Кендзьорек, в.о. головного тренера "Динамо"
Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч ''Динамо'' та ''Шахтаря''

Мацей Кендзьорек, новопризначений в.о. головного тренера "Динамо". Джерело: ФК "Динамо"

"Шахтар" не має варіацій

Арда Туран проводить великі зміни футболістів на кожен матч, але Кубок особливий: це третій турнір, де йому треба рахуватися зі своїми гравцями, які талановиті та схильні до травмування через перенапругу. Треба пам’ятати, що "Шахтар" постійно просинається під кінець тайму, байдуже якого: цього сезону в них 12 м’ячів саме ближче до фінальних хвилин якоїсь половинки, це кожен другий гол від усіх забитих за ігровий час. Але динамівці у цей період найменше пропускають. З іншого боку, будьмо чесними: донецький клуб набагато вищого рівня, аніж інші українські представники, тому гол може залетіти в будь-яку мить. Після гри з "Інтером" журналісти питали в Турана про те, чи вистачає йому футболістів для ротацій у такому інтенсивному темпі:

Я повністю задоволений тими гравцями, які в моєму розпорядженні … Для мене важливо донести думку, що мої гравці, мої підопічні є частиною моєї команди, не лише коли вони здобувають перемоги, а й коли поступаємося, – робимо це всі разом як одна команда, як одна родина. Тож я не можу собі дозволити якимось, бодай найменшим чином принизити їхній статус та їхню важливість для мене

Арда Туран

Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч ''Динамо'' та ''Шахтаря''

Гірники їдуть на гру після нічиєї. Джерело: ФК "Шахтар"

Кому вигідніше програти?

Ми реально знаходимося в становищі, коли обом командам вигідніше програти кубкове Класичне – це буде стратегічне скидання баласту. Наприклад, "Шахтарю" стане простіше з людського моменту, бо почалися втрати футболістів і їх банально не вистачить. Буде класно пройти далі, але якщо вдасться подолати Етап ліги ЛЧ – то на весну це буде зайве навантаження. У режимі безперервної логістики ми побачили необов’язкову втрачу очок проти "Зорі", жовтневий приклад тріщини в графіку. Та й "Полісся" може на зарядитися на вирішальну битву за золото й теж додати клопотів через 4 місяці.

Але й "Динамо" не зайвим буде сьогодні поступитися. Управлінська пожежа сприйматиметься як чергова неприємність, та й програвши Класичне в другому матчі Кендзьорек стане цапом-відбувайлом без відповідальності. Поступитися сильному супернику не соромно і можна буде зосередитися на один внутрішній напрям, аби збудувати потрібний колектив.

Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч ''Динамо'' та ''Шахтаря''

Кияни були переможцем Кубка України 25/26. Джерело: ФК "Динамо"

Насправді, в умовах сильної конкуренції, обом клубам не можна програвати. Просто зараз Кубок лишається головним реалістичним трофеєм сезону. Гірники мають буквально битися за кожне очко в УПЛ, аби тримати лідерство; динамівці далеко від лідерів і поки не показують шансів їх наздогнати. Пройти далі – залізобетонна подушка безпеки.

І трохи про футболістів. У "Шахтаря" немає яскраво вираженого найкращого бомбардира. Атакувальну частину команди очолюють бразильці: тричі забивали Еліас, Мейрелліш і Педріньйо, якого втратили через травму. Ще шестеро футболістів мають по 2 голи, стільки ж відзначалися одним м’ячем в усіх турнірах. "Динамо" веде за собою Пономаренко, в нього 6 голів. Найближчий переслідувач Бражко, в якого три голи цього сезону. Далі йде Лонвейк (2) і по одному забитому записали собі Ярмоленко, Михайленко, Тимчик, Тіаре, Михавко, Ярмоленко та Піхальонок.

Коли дивитися матч?

Матч 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" пройде у Львові. Початок матчу – сьогодні, 27-го жовтня, о 18:00 за Києвом. Гру покаже УПЛ.ТБ. Після цього команди матимуть кілька днів для підготовки до гри УПЛ.

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