Легендарний захисник київського "Динамо" Владислав Ващук висловив упевненість у тому, що збірну України не має очолювати іноземний фахівець. За його словами, призначення італійця Андреа Мальдери наставником "синьо-жовтих" довело помилковість стратегії робити ставку на легіонера, який до того ж не має досвіду самостійної роботи.

Відео дня

Таку думку Ващук озвучив в інтерв’ю виданню "Український футбол", коментуючи три поспіль поразки збірної Мальдери в Лізі націй. Чвертьфіналіст чемпіонату світу-2006 також закликав призначити на посаду тренера головної команди країни Мирона Маркевича.

"Мальдері бракує того внутрішнього стрижня, яким має володіти головний тренер національної збірної. Йому не вдається повною мірою керувати колективом, вмотивовувати футболістів, знаходити потрібні слова та ухвалювати правильні тактичні рішення. Крім того, у нього немає достатнього досвіду самостійної роботи на посаді головного тренера. На мою думку, збірну України має очолювати український тренер. Кого я бачу на цій посаді? Мирона Маркевича", – сказав Ващук.

Раніше колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський назвав рівень гри збірної України у нинішньому розіграші Ліги націй порівнянним із європейськими "карликами".

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, до плей-оф Ліги націй у дивізіоні С пройшла збірна, якій заборонено грати з українською національною командою.

Головні історії дня