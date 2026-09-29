Федерації біатлону України довелося скоригувати підготовку жіночої збірної до нового сезону через брак коштів. За інформацією Biathlonnews, жовтневі збори в Німеччині, які мають розпочатися 4 жовтня, проводитимуться за рахунок фінансування IBU. При цьому виділених коштів вистачить лише на 15 членів команди. Решта спортсменок працюватимуть на зборах у Сянках.

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Про зміни у плані підготовки національної команди Федерація біатлону України повідомила у коментарі Tribuna.com. У організації пояснили, що ситуація пов’язана із загальними фінансовими труднощами, які торкнулися українського спорту.

За інформацією федерації, після ухвалення рішення урядом бюджетні кошти спрямовуються на першочергові видатки, серед яких оборона, пенсійні виплати та заробітна плата працівників бюджетної сфери. У зв’язку з цим спортивні федерації змушені шукати додаткові джерела фінансування для забезпечення підготовки спортсменів.

У ФБУ зазначили, що щороку залучають позабюджетні кошти, зокрема спонсорську підтримку, а також беруть участь у програмах допомоги Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

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Нагадаємо, влітку новим старшим тренером жіночої збірної України з біатлону була призначена Оксана Хвостенко. Кубок світу сезону-2026/27 стартує 26 листопада.

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