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Збірній України довелося "пожертвувати" біатлоністками через проблеми з фінансуванням

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
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Збірній України довелося "пожертвувати" біатлоністками через проблеми з фінансуванням
Підготовка в Оберхофі має розпочатися 4 жовтня

Федерації біатлону України довелося скоригувати підготовку жіночої збірної до нового сезону через брак коштів. За інформацією Biathlonnews, жовтневі збори в Німеччині, які мають розпочатися 4 жовтня, проводитимуться за рахунок фінансування IBU. При цьому виділених коштів вистачить лише на 15 членів команди. Решта спортсменок працюватимуть на зборах у Сянках.

Про зміни у плані підготовки національної команди Федерація біатлону України повідомила у коментарі Tribuna.com. У організації пояснили, що ситуація пов’язана із загальними фінансовими труднощами, які торкнулися українського спорту.

Збірній України довелося ''пожертвувати'' біатлоністками через проблеми з фінансуванням

До Оберхофа поїдуть лише 15 спортсменок

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За інформацією федерації, після ухвалення рішення урядом бюджетні кошти спрямовуються на першочергові видатки, серед яких оборона, пенсійні виплати та заробітна плата працівників бюджетної сфери. У зв’язку з цим спортивні федерації змушені шукати додаткові джерела фінансування для забезпечення підготовки спортсменів.

У ФБУ зазначили, що щороку залучають позабюджетні кошти, зокрема спонсорську підтримку, а також беруть участь у програмах допомоги Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Нагадаємо, влітку новим старшим тренером жіночої збірної України з біатлону була призначена Оксана Хвостенко. Кубок світу сезону-2026/27 стартує 26 листопада.

Збірній України довелося ''пожертвувати'' біатлоністками через проблеми з фінансуванням

Оксана Хвостенко

Джерело: ФБУ

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