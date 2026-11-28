Юніорська збірна України зі скелетону провела мовчазну акцію протесту після заборони Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) використовувати гасло "Free Azov". Українські спортсмени виступили проти вимоги прибрати зі спортивного інвентарю наклейки із закликом звільнити військовополонених, яких утримує Росія.

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На Кубку Європи в норвезькому Ліллегаммері українські скелетоністи вийшли на старт із заклеєними ротами. У такий спосіб юніорська збірна висловила незгоду з рішенням IBSF, яка вимагала прибрати з їхнього спортивного інвентарю напис "Free Azov".

Наклейки з цим гаслом спортсмени розмістили на своїх скелетонах 18 листопада. Українські юніори самостійно виступили з ініціативою нагадати міжнародній спортивній спільноті про військовополонених, які залишаються в російському полоні.

Однак 26 листопада команда отримала офіційного листа від президентки IBSF Гайке Гроссванг. Керівниця міжнародної федерації вимагала негайно прибрати написи зі змагального обладнання.

За словами лідера збірної України Владислава Гераскевича, у листі міжнародна організація визнала гуманітарну спрямованість гасла, але водночас пов’язала його використання з політикою та збройним конфліктом. В IBSF наполягають на дотриманні принципу політичного нейтралітету. Зокрема, згадку конкретного військового підрозділу в контексті війни федерація визнала неприпустимою.

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Рішення викликало незгоду української сторони. Гераскевич звернув увагу, що подібні заклики раніше з’являлися на міжнародних спортивних заходах без аналогічних претензій з боку організаторів.м

Зокрема, український боксер Олександр Усик використав прапор "Free Azovstal Defenders" перед реваншем із Тайсоном Ф’юрі у 2024 році, а також під час відкритого тренування перед поєдинком із Даніелем Дюбуа у 2025-му.

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До кампанії на підтримку українських військовополонених долучалася і національна збірна з футболу. Футболісти демонстрували відповідний прапор, а вболівальники вивішували банери із закликом звільнити захисників "Азовсталі".

Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону вже надіслала до IBSF офіційну відповідь. У ній українська сторона виклала аргументи на користь правомірності використання гуманітарного гасла та зажадала переглянути рішення міжнародної організації.

Для українського скелетону це не перший конфлікт із міжнародними спортивними структурами через символіку на екіпіруванні. У лютому 2026 року Владислав Гераскевич був дискваліфікований на зимових Олімпійських іграх в Італії після відмови виконати вимогу Міжнародного олімпійського комітету зняти "Шолом пам’яті". На ньому були зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії. Пізніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію українця.