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Збірна України з футболу виграла великий міжнародний турнір Football Federations Cup 2026 U-16. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
96
Збірна України з футболу виграла великий міжнародний турнір Football Federations Cup 2026 U-16. Відео
Турнір відбувся в Туреччині

Юнацька збірна України з футболу серед гравців до 16 років стала переможцем міжнародного турніру Football Federations Cup 2026, який проходив у турецькому Сіде з 28 жовтня до 3 листопада. У вирішальному матчі підопічні Олександра Ситника обіграли ровесників із Нідерландів у серії післяматчевих пенальті.

Фінальна зустріч відбулася у вівторок, 3 листопада. Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії одинадцятиметрових українські футболісти виявилися точнішими: 4:3. Таким чином, збірна України здобула головний трофей змагань.

На шляху до фіналу українці провели два матчі. У стартовій грі проти Португалії основний час завершився без забитих м'ячів. Переможця визначили пенальті, у яких наша команда виграла з рахунком 5:4.

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Україна перемогла в Туреччині

У другому поєдинку українці зустрілися з господарями турніру. Матч проти Туреччини виявився результативним і завершився перемогою України з рахунком 3:2.

Першим відзначився Костянтин Семенов, який забив на 10-й хвилині. Однак турецькі футболісти зуміли не лише зрівняти рахунок завдяки Утку Ефе, а й вийти вперед після гола Ерена Тимура в другому таймі.

Українська команда відігралася наприкінці зустрічі. На 84-й хвилині Владислав Богатирьов відновив рівновагу, а за три хвилини Іван Грицюк забив третій м’яч збірної України. На 90+4-й хвилині Микита Дрозд отримав червону картку, однак українці зберегли перевагу до фінального свистка.

У Football Federations Cup 2026 брали участь вісім збірних: Україна, Нідерланди, Португалія, Туреччина, Шотландія, Данія, Швейцарія та Саудівська Аравія.

Перемога над Нідерландами у фіналі принесла українській команді титул переможця міжнародного турніру. Після завершення зустрічі Українська асоціація футболу опублікувала кадри вручення трофея юним футболістам.

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