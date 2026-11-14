Збірна України з футболу сенсаційно обіграла Італію та виграла групу у відборі на чемпіонат Європи U19. Відео

Юнацька збірна України з футболу (U-19) перемогла Італію у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року. Матч 14 листопада в італійському Фано завершився з рахунком 1:0, а шість набраних очок дозволили команді Олега Лужного достроково забезпечити собі перше місце в групі A6.

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Господарі поля з перших хвилин заволоділи територіальною перевагою і частіше контролювали м'яч, однак українська команда надійно діяла в обороні й зуміла скористатися своїм шансом.

Єдиний гол було забито на 19-й хвилині. Нападник "Чикаго Файр" Віталій Глют перехопив м’яч у центральній частині поля й організував швидку атаку, вивівши Олександра Дєдова з "Карпат" сам на сам із голкіпером. Форвард української команди точно пробив по воротах і відкрив рахунок.

Після перерви італійці продовжили шукати нагоди забити, але змінити результат господарям не вдалося. Україна зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.

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Ця перемога стала для підопічних Лужного другою в нинішньому відбірковому турнірі. У першому матчі українці обіграли Ізраїль з рахунком 3:2, причому два вирішальні м’ячі було забито наприкінці зустрічі.

Отже, після двох турів збірна України набрала шість очок і гарантувала собі перше місце в квартеті. Італія та Ізраїль мають по три бали, у Румунії очок поки немає.

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Заключний матч групового етапу українська команда проведе 17 листопада проти Румунії. Незалежно від його результату, перше місце в квартеті вже залишиться за збірною України.

До третього раунду кваліфікації вийдуть три найкращі команди групи. Жеребкування заключного етапу відбору заплановане на 10 грудня 2026 року, матчі відбудуться навесні 2027-го. Переможці семи відбіркових груп отримають путівки до фінальної частини чемпіонату Європи, яка відбудеться в Чехії.