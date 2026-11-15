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Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
327
Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028
Жеребкування кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2028 року заплановане на 6 грудня в Белфасті

Збірна України з футболу розпочне відбірковий турнір чемпіонату Європи 2028 року з третього кошика посіву. Це стало відомо після поразки команди Андреа Мальдери від Північної Ірландії у п’ятому турі Ліги націй, яка позбавила українців шансів піднятися до другого кошика.

Розподіл збірних перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2028 визначається за результатами виступу в нинішньому розіграші Ліги націй. Україна виступає у другому дивізіоні турніру, де могла претендувати на місце серед восьми найсильніших команд і, відповідно, потрапляння до другого кошика.

Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Україна програла Північній Ірландії

Для цього українцям потрібно було посісти перше або друге місце у своїй групі. Однак поразка від Північної Ірландії не дозволила команді піднятися вище третьої позиції. У результаті збірна України опинилася серед восьми найгірших учасників дивізіону B і буде представлена в третьому кошику.

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Таким чином, у кваліфікації Євро-2028 українці отримають суперників із першого, другого та четвертого кошиків. Також можлива зустріч із представником п’ятого кошика. Це залежатиме від того, до групи з чотирьох чи п’яти збірних потрапить Україна.

Водночас команди з третього кошика українцям у відборі не дістануться. До нього, крім України, вже потрапили Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія та Словаччина.

Попередній склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2028:

Перший кошик: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія.

Другий кошик: Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Третій кошик: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна.

Четвертий кошик: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

П’ятий кошик: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта.

Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Кошики перед жеребкуванням. Джерело: x.com/FootRankings

Остаточний склад кошиків ще може змінитися. Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія претендують на місця у другому або третьому кошику. Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія можуть опинитися у третьому або четвертому.

Жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи 2028 року заплановане на 6 грудня в Белфасті.

Як повідомляв OBOZ.UA, зустріч Україна – Північна Ірландія завершилася з рахунком 0:1. Після гри головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера зізнався, що сказав у роздягальні своїм підопічним. 

Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Андреа Мальдера

У мережі завірусилося післяматчеве флеш-інтерв’ю Іллі Забарного, у якому він заявив, що національна команда перебуває "у дупі". 

Збірна України з футболу отримала можливих суперників у відборі на Євро-2028

Забарний після матчу. Джерело: Кадр із трансляції

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