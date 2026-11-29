Чоловіча збірна України з баскетболу програла команді Чорногорії в 4-му турі другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Номінально домашній поєдинок у Ризі завершився з рахунком 71:77.

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Початок зустрічі минув у рівній боротьбі. Українці активно використовували можливості в трисекундній зоні, де результативно діяли Олександр Кобзистий і Дмитро Скапінцев. Останній відзначився кількома ефектними завершеннями атак, зокрема данком після передачі Олександра Ковляра. Чорногорці відповідали переважно проходами під кільце та розіграшами за участю Йована Кляйїча й Петара Поповича.

Жодній із команд не вдавалося надовго заволодіти перевагою. Україна знаходила можливості для набору очок у позиційних атаках, але періодично втрачала м'яч і не завжди реалізовувала хороші моменти. Чорногорці також припускалися помилок і мали проблеми з точністю кидків. У результаті перша чверть завершилася внічию 19:19.

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У другій десятихвилинці характер гри змінився. Чорногорія стала ефективніше використовувати свої атаки, а українцям довелося частіше діяти в ролі тих, хто наздоганяє. Важливу роль у нападі суперника відіграли Джордже Йованович і Марко Симонович, які набирали очки як з-за дуги, так і поблизу кільця. Поступово чорногорці створили невелику перевагу й довели її до 5 очок.

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Українська команда не дозволила супернику збільшити відрив. Після кількох невдалих атак господарі додали в захисті, а Максим Шульга став одним із головних джерел результативності. Він влучив два триочкові поспіль, причому другий закинув після перехоплення та швидкого переходу в напад. Це дозволило українцям повернутися в гру і знову наблизитися до суперника.

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Наприкінці чверті команди обмінювалися результативними атаками. Скапінцев набрав очки з-під кільця, Шульга реалізував прохід, а Чорногорія відповідала влучаннями Симоновича та Ніколи Зорана. За кілька секунд до сирени український захисник заробив право на два штрафні, але реалізував лише одну спробу.

На велику перерву збірні пішли за рахунку 36:33 на користь Чорногорії.

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Третя чверть розпочалася зі спроб України скоротити відставання, однак Чорногорія зберігала контроль над перебігом гри. Гості й далі ефективно атакували через трисекундну зону, де очки набирали Зоран Николич, Джордже Йованович і Марко Симонович. Українці відповідали проходами Олександра Ковляра та Дмитра Скапінцева, але не могли зупинити результативні дії суперника. У середині періоду перевага Чорногорії сягнула восьми очок (49:41).

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Україна продовжувала шукати можливості повернутися в гру. Ковляр і Максим Шульга скорочували відставання, а Скапінцев відзначився ще одним влучним кидком з-під кільця. Однак чорногорці щоразу знаходили відповідь і не дозволяли господарям наблизитися на небезпечну відстань. Наприкінці Ілля Тиртишник реалізував триочковий, але перед заключною чвертю Україна поступалася з рахунком 48:55.

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У заключній чверті українці спробували організувати погоню за суперником. Влучні кидки Ростислава Новицького, Олександра Ковляра, Олександра Кобзистого та В'ячеслава Боброва дозволили скоротити відставання з 13 очок до трьох (66:69) за 3,5 хвилини до кінця матчу.

Однак Чорногорія не дозволила господарям зрівняти рахунок: Йован Кляйич відповів влучанням з-під кільця, після чого українці не реалізували кілька нагод для подальшого скорочення відставання. За 2 хвилини до кінця рахунок був 68:74. Баскетболісти України мали кілька нагод вирвати перемогу, однак неточні кидки та помилки в захисті не дозволили цього зробити.

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Після поразки у "синьо-жовтих" залишається 6 перемог (16 очок) і 2-е місце в групі I, однак в Іспанії, яка йде п'ятою (15 очок), є гра в запасі. Важливим плюсом для українців стало збереження переваги над чорногорцями за особистими зустрічами завдяки серпневій перемозі в Подгориці (98:89).

В останніх турах кваліфікації українці зіграють 26 лютого 2027 року на виїзді з Грецією, а 1 березня проведуть номінально домашній матч проти Португалії. Після поразки від Чорногорії збірній України, найімовірніше, потрібно буде виграти обидва матчі, щоб зберегти шанси на вихід на чемпіонат світу.