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Збірна України втратила ключового футболіста перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
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Збірна України втратила ключового футболіста перед матчем з Угорщиною в Лізі націй
Найближчий матч заплановано на 5 жовтня

У збірної України виникли серйозні кадрові проблеми напередодні чергового матчу Ліги націй. Один із ключових футболістів "жовто-синіх" Георгій Судаков не зможе допомогти своїй збірній у поєдинку проти Угорщини.

Півзахисник лісабонської "Бенфіки" та лідер української команди отримав травму у другому таймі зустрічі з Північною Ірландією. Інцидент стався на 64-й хвилині після жорсткого підкату з боку Броді Спенсера.

Після зіткнення Судаков тривалий час залишався на газоні, де йому надавали медичну допомогу.

Збірна України втратила ключового футболіста перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Судакову намагалися надати медичну допомогу на полі. Джерело: abola.pt

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Незважаючи на дискомфорт, футболіст спробував продовжити матч, однак уже на 68-й хвилині тренерський штаб був змушений провести заміну. Українець залишав поле, помітно кульгаючи, спираючись на захисника Миколу Матвієнка.

Збірна України втратила ключового футболіста перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Судаков отримав травму. Джерело: Кадр із відео

За даними португальських медіа, гравець відчував сильний біль у ділянці правої п'яти. Попереднє обстеження вказує на можливе розтягнення зв'язок правого гомілковостопного суглоба.

Збірна України втратила ключового футболіста перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Судаков покинув збірну України. Джерело: УАФ

Найближчим часом півзахисник пройде додаткову діагностику, яка дозволить встановити точний характер ушкодження та терміни відновлення. Футболіст уже достроково покинув табір збірної та повертається до Лісабона для подальшого лікування під наглядом медичного штабу "Бенфіки".

Через травму Судаков пропустить матч Ліги націй між Україною та Угорщиною. Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Угорщина. Розклад трансляцій Ліги націй.

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