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Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,0 т.
Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео
Поєдинок відбувся в Белфасті

Збірна України з футболу в Белфасті програла Північній Ірландії з рахунком 0:1 у 5-му турі Ліги націй. Результат остаточно позбавив "жовто-синіх" шансів посісти перші два місця в групі 2 Дивізіону В. Крім того, це автоматично понизило нашу команду в жеребкуванні відбору на Євро-2028 з другого кошика до третього, що означає сильніших суперників у кваліфікації.

Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Турнірна таблиця після 5-го туру Ліги націй

Українці почали зустріч із тривалого контролю м’яча, використовуючи короткі передачі та комбінації. Уже на 8-й хвилині Роман Яремчук отримав нагоду пробити головою з центру штрафного майданчика після верхової передачі, але не влучив у площину воріт.

Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Яремчук не влучив у ворота

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Однак стартова перевага гостей поступово зійшла нанівець. Північна Ірландія стала частіше вигравати боротьбу за підбирання, доставляти м’яч до штрафного майданчика й навантажувати оборону української команди. Активність господарів призвела до кількох небезпечних епізодів.

На 23-й хвилині північноірландці досягли свого: Джеймі Донлі першим опинився на м’ячі після відскоку й відправив його у сітку.

Однак головний арбітр Франсуа Летексьє звернувся до VAR, після чого взяття воріт скасували через офсайд.

Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Гол скасували. Джерело: Кадр із трансляції

Українцям довелося витримати серйозний відрізок тиску. На 27-й хвилині Трубін урятував команду від 100% гола, коли Джеймі Донлі небезпечно пробив з лету, а потім добивав Ши Чарльз.

Одразу після цього збірна України мала фантастичну й єдину за 45 хвилин нагоду забити гол, але удар Олексія Кащука по центру воріт парирував Пірс Чарльз.

Надалі збірна Північної Ірландії продовжила створювати загрозу. На 37-й хвилині Сіарон Браун пробив головою після подачі, але не влучив у лівий кут. На 40-й хвилині господарі організували ще одну серію атак: спочатку Айзек Прайс опинився практично сам у штрафному майданчику, але захисник заблокував його удар, потім Донлі пробив із лінії воріт, не створивши серйозних проблем українському голкіперу

Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Віталій Миколенко

В останні хвилини тайму Північна Ірландія продовжувала шукати нагоди забити. На 45-й хвилині Трай Г’юм завдав потужного удару, але український футболіст заблокував спробу. Ще один епізод завершився офсайдом Руайрі Макконвілла.

Таким чином, після стартової активності збірна України помітно знизила атакувальний темп і дозволила супернику перехопити ініціативу. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Після першого тайму рахунок був 0:0

У другому таймі домінування господарів посилилося. Підопічні Майкла О’Ніла пресингували, раз у раз створювали загрози біля воріт Анатолія Трубіна і на 68-й хвилині забили гол.

Після розіграшу кутового м’яч відскочив до Террі Девліна. 23-річний хавбек англійського клубу "Портсмут" найсильнішим ударом із 22 метрів не залишив шансів нашому голкіперу.

На останніх хвилинах Данило Сікан міг вирвати нічию, але з 10 метрів влучив у голкіпера.

В останньому матчі 17 листопада проти Грузії Україну влаштує лише перемога або нічия – будь-яка поразка відкине команду на 4-те місце і відправить безпосередньо до Дивізіону C.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Друга гра проти Грузії завершилася внічию 0:0. Потім відбулися дві поразки поспіль: від Північної Ірландії в третьому турі (0:3) та від Угорщини (1:2).

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