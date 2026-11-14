Збірна України програла Північній Ірландії та отримала великі проблеми перед відбором на Євро-2028. Відео

Збірна України з футболу в Белфасті програла Північній Ірландії з рахунком 0:1 у 5-му турі Ліги націй. Результат остаточно позбавив "жовто-синіх" шансів посісти перші два місця в групі 2 Дивізіону В. Крім того, це автоматично понизило нашу команду в жеребкуванні відбору на Євро-2028 з другого кошика до третього, що означає сильніших суперників у кваліфікації.

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Українці почали зустріч із тривалого контролю м’яча, використовуючи короткі передачі та комбінації. Уже на 8-й хвилині Роман Яремчук отримав нагоду пробити головою з центру штрафного майданчика після верхової передачі, але не влучив у площину воріт.

Однак стартова перевага гостей поступово зійшла нанівець. Північна Ірландія стала частіше вигравати боротьбу за підбирання, доставляти м’яч до штрафного майданчика й навантажувати оборону української команди. Активність господарів призвела до кількох небезпечних епізодів.

На 23-й хвилині північноірландці досягли свого: Джеймі Донлі першим опинився на м’ячі після відскоку й відправив його у сітку.

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Однак головний арбітр Франсуа Летексьє звернувся до VAR, після чого взяття воріт скасували через офсайд.

Українцям довелося витримати серйозний відрізок тиску. На 27-й хвилині Трубін урятував команду від 100% гола, коли Джеймі Донлі небезпечно пробив з лету, а потім добивав Ши Чарльз.

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Одразу після цього збірна України мала фантастичну й єдину за 45 хвилин нагоду забити гол, але удар Олексія Кащука по центру воріт парирував Пірс Чарльз.

Надалі збірна Північної Ірландії продовжила створювати загрозу. На 37-й хвилині Сіарон Браун пробив головою після подачі, але не влучив у лівий кут. На 40-й хвилині господарі організували ще одну серію атак: спочатку Айзек Прайс опинився практично сам у штрафному майданчику, але захисник заблокував його удар, потім Донлі пробив із лінії воріт, не створивши серйозних проблем українському голкіперу

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В останні хвилини тайму Північна Ірландія продовжувала шукати нагоди забити. На 45-й хвилині Трай Г’юм завдав потужного удару, але український футболіст заблокував спробу. Ще один епізод завершився офсайдом Руайрі Макконвілла.

Таким чином, після стартової активності збірна України помітно знизила атакувальний темп і дозволила супернику перехопити ініціативу. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

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У другому таймі домінування господарів посилилося. Підопічні Майкла О’Ніла пресингували, раз у раз створювали загрози біля воріт Анатолія Трубіна і на 68-й хвилині забили гол.

Після розіграшу кутового м’яч відскочив до Террі Девліна. 23-річний хавбек англійського клубу "Портсмут" найсильнішим ударом із 22 метрів не залишив шансів нашому голкіперу.

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На останніх хвилинах Данило Сікан міг вирвати нічию, але з 10 метрів влучив у голкіпера.

В останньому матчі 17 листопада проти Грузії Україну влаштує лише перемога або нічия – будь-яка поразка відкине команду на 4-те місце і відправить безпосередньо до Дивізіону C.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Друга гра проти Грузії завершилася внічию 0:0. Потім відбулися дві поразки поспіль: від Північної Ірландії в третьому турі (0:3) та від Угорщини (1:2).