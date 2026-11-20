Збірна України з футболу потрапила до третього кошика під час жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2028 року. Це виключило зустрічі з 11 іншими учасниками відбіркового турніру. Однак через спеціальне рішення "синьо-жовті" також опинилися серед дев'яти команд, поєдинки яких заборонені.

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Йдеться про протистояння українців із представниками Білорусі. Про це Європейський футбольний союз (УЄФА) нагадав на своєму офіційному сайті, оприлюднивши повну процедуру жеребкування відбору Євро-2028, яке відбудеться 6 грудня в північноірландському Белфасті.

УЄФА послався на своє рішення від травня 2022 року, коли постановив розводити команди України та Білорусі, оскільки наші сусіди стали співучасниками вторгнення Росії. Також у кваліфікації до першості не зіграють одна з одною Іспанія та Гібралтар, Косово та Сербія, Косово та Боснія і Герцеговина, а також Вірменія та Азербайджан.

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Усі обмеження пов’язані з політичною напруженістю між країнами та статусом їхніх окремих територій. З відбіркового турніру Євро-2028 було виключено Росію.

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Нагадаємо, що 54 команди буде поділено на 12 груп по чотири та п’ять збірних. Переможці груп, а також вісім найкращих команд, що посядуть другі місця, отримають прямі путівки на турнір. Ще чотири путівки визначать у плей-оф.