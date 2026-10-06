Збірна Росії з футболу вела 3:1 у матчі проти Нігерії, але зганьбилася на останніх хвилинах. Відео

Збірна Росії з футболу втратила перемогу над Нігерією у товариському матчі в Нижньому Новгороді. Наприкінці зустрічі команда Валерія Карпіна вела 3:1, але дозволила супернику двічі забити і завершила гру з рахунком 3:3.

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Росіяни контролювали хід матчу, однак після третього гола не змогли зберегти перевагу. На 78-й хвилині Пітер Едокполор скоротив відставання після рикошету від Матвія Кисляка.

Вирішальний момент стався вже в доданий час. На 90+4-й хвилині Акор Адамс завершив флангову передачу Абубакара і зрівняв рахунок, остаточно позбавивши російську збірну перемоги.

Після фінального свистка вболівальники у коментарях різко розкритикували команду. Багато користувачів звернули увагу на провал у кінцівці матчу та дії захисників.

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"Вигравали 3:1 і почали катати вату, отримайте розпишіться", – написав один із коментаторів.

Інший уболівальник заявив: "Це називається догралися. Без жодних шансів розібрали цю Нігерію. Віддали матч, який могли виграти. Просто перестали грати".

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Окрему критику отримав воротар Олександр Максименко.

"Хто обдурив Максименка і сказав, що він воротар і що у нього це виходить. Заберіть свої слова назад!!!" – написав один із користувачів.

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Інший коментатор закликав Карпіна більше не викликати Максименка до збірної, а ще один назвав воротаря "мішком".

Користувачі також критикували гру інших футболістів. Незадоволення викликала й тактика команди наприкінці матчу. Один із уболівальників звернув увагу на високий блок збірної Росії в останні хвилини та написав, що після втрат м’яча нігерійці отримували простір для атак.

Нічия з Нігерією стала третім і заключним матчем збірної Росії на осінньому тренувальному зборі. До цього команда Карпіна перемогла Іран з рахунком 2:0 і Намібію з рахунком 6:0.