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"Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,1 т.
"Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа
Фетісов влаштував істерику

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов влаштував справжню істерику після того, як Канада відмовилася допускати збірну Росії до молодіжного чемпіонату світу. Депутат Державної думи накинувся на прем’єр-міністра країни Марка Карні, який став ініціатором заборони на видачу віз атлетам із РФ.

Про це Фетісов заявив у коментарі пропагандистському телеканалу "Звезда". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна звинуватив канадців у нібито несправедливому ставленні до агресора, а також безглуздо нагадав про давні погрози президента США Дональда Трампа зробити сусідню країну 51-м штатом.

''Зазіхає на територію!'' Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа

Путін і Фетісов. Джерело: РБК

''Зазіхає на територію!'' Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

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"Вони зобов’язані відповідати всім тим критеріям, які прописані в правилах проведення таких міжнародних змагань. Чергова якась дурість, якщо вже прем’єр-міністр виходить і говорить публічно. Тобі що, більше нічого робити? У твоїй країні більше немає завдань, які потребують вирішення? Там твій сусід зазіхає на територію, а ти хлопцям публічно забороняєш грати в хокей", – сказав Фетисов.

Раніше інший депутат Держдуми Дмитро Свищев зажадав від канадської влади "радіти, що до вас приїдуть росіяни".

''Зазіхає на територію!'' Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

''Зазіхає на територію!'' Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа

Російську хокейну збірну не пустять до Канади

Нагадаємо, минулого тижня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до своїх турнірів. Водночас згодом стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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