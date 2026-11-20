Вінгер лондонського "Тоттенгема" Михайло Мудрик провів розмову з головним тренером збірної України Андреа Мальдерою про своє майбутнє в команді. 25-річний футболіст, який відбув дискваліфікацію за вживання допінгу, має намір повернутися до лав "синьо-жовтих" і продовжити міжнародну кар’єру.

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Про це повідомляє шоу "Взбірна" на своєму YouTube-каналі. За даними журналістів, Мудрик і Мальдера поспілкувалися ще до скандального інтерв’ю спортсмена журналісту Дмитру Гордону, в якому він звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у допінговому скандалі й поклав на організацію відповідальність за нього.

Водночас слова Михайла не повинні вплинути на його повернення до збірної. Розмова з італійським наставником команди відбулася в позитивному ключі, і зараз очікується виклик футболіста на матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2028.

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Також важливо, що президент УАФ Андрій Шевченко був ініціатором призначення Мальдери у збірну України. Тому він зацікавлений в успіху роботи італійця, що скорочує його вплив на кадрові рішення наставника "синьо-жовтих". Напередодні очільник українського футболу публічно відповів на звинувачення Мудрика.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Михайло Мудрик агресивно відреагував на критику українців після скандального інтерв’ю Дмитру Гордону.