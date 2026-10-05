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"Занадто добре": в США оцінили українця Михайлюка напередодні нового сезону НБА

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 105
"Занадто добре": в США оцінили українця Михайлюка напередодні нового сезону НБА
Михайлюк захищає кольори "Юти"

Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк суттєво покращив свої навички і може показати хороший сезон у Національній баскетбольній асоціації (НБА). Турнір для нашого представника "Юта Джаз" розпочнеться 22 жовтня матчем з "Мемфіс Грізлі" і стане вже дев’ятим у кар’єрі вихованця "Черкаських Мавп".

В ефірі подкасту Dunc’D On ведучий Нейт Данкан і радіокоментатор "Юти" Девід Лок висловили впевненість, що Михайлюк додав порівняно з попередніми сезонами, пише портал Tribuna.com. Експерти підкреслили, що українець покращив свою гру в захисті.

"Загалом Святослав дуже несподівано, посеред невдалих років для "Юти", схоже, став по-справжньому хорошим гравцем НБА. Тут важливо, що його зріст – 201 см, це чудові габарити. У національній збірній України він часто грав першим номером, добре рухає м’яч і цілком може відібрати ігровий час у когось із зірок команди. Його захист, скажімо так, кращий, ніж репутація, що склалася за попередні роки. Ну і згадаймо минулий сезон: Михайлюк – один із перших гравців, яких Вілл Харді навмисно вилучав із ротації, бо він грав надто добре, а франшизі потрібні були інші результати", – сказали Данкан і Лок.

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Зазначимо, що влітку Михайлюк зіграв чотири матчі за збірну України у кваліфікації до чемпіонату світу-2027. У цих матчах баскетболіст набрав 94 очки, чим допоміг "синьо-жовтим" виграти всі поєдинки.

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