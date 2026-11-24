Національна федерація самбо України оновила керівництво Наглядової ради, головою якої став колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Відповідне рішення ухвалили 23 листопада на позачерговій конференції організації.

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53-річний посол України у Великій Британії також отримав статус почесного президента НФСУ. Його кандидатуру учасники конференції підтримали одностайно. Водночас чинним президентом федерації залишається Вадим Рогач.

Як повідомила Національна федерація самбо України на своїй офіційній сторінці у Facebook, учасники конференції також затвердили новий склад Наглядової ради.

Окрім Залужного, до нього увійшли п’ятеро. Серед них колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант і Герой України Сергій Шаптала, а також генерал-майор Володимир Коваль, директор благодійного фонду "Варта Країни".

Також членами ради стали віцепрезидент Асоціації платників податків України Олександр Саєнко, підприємець і громадський діяч Тарас Рокошевський, ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Василь Фелік.

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У федерації заявили, що розраховують на досвід, професіоналізм і авторитет нового керівництва для зміцнення позицій організації, підтримки спортивної спільноти та розвитку українського самбо.

Нагадаємо, Валерій Залужний очолював Збройні сили України з липня 2021-го до лютого 2024 року. У травні 2024 року його призначили послом України у Великій Британії.

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