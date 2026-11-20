Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відзначилася черговою порцією маячні після рішення влади Канади відмовити російським хокеїстам у в’їзді до країни для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Представниця країни-агресорки поскаржилася на прем’єра Марка Карні, якому напророкувала "довічну ганьбу".

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Про це Захарова в патріотичному угарі заявила в коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна висловила безглузду думку про те, що відсутність на турнірі збірної Росії зашкодить самим канадцям.

"Очікувати якоїсь моральної рефлексії від таких людей, як Марк Карні, безглуздо. Його анітрохи не турбує цілковита незаконність його рішень, які, безумовно, матимуть наслідки як для світового спорту, так і для Канади. Таке грубе, безцеремонне, хамське порушення позначиться на можливості Канади прийняти світову першість у майбутньому. Заради своєї націоналістичної личинки, русофобії Карні готовий поставити під удар мільйони вболівальників, позбавити свою батьківщину можливості приймати чемпіонати світу в майбутньому, покрити свою країну довічною ганьбою", – сказала Захарова.

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Напередодні сам Путін уперше прокоментував рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС-2027. До цього прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на дії IIHF. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

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Пізніше стало відомо, що два судді, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам віз для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.