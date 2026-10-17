Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПотрібна допомога у зборі коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 23 тис. грн ($515)"...І я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі""...І я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі""Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео"Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для УкраїниІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиУ Молдові оцінили збитки від забруднення Дністра внаслідок російських ударів по УкраїніУ Молдові оцінили збитки від забруднення Дністра внаслідок російських ударів по Україні"Треба мати критичне мислення": в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтня"Треба мати критичне мислення": в ЗСУ розкрили плани армії РФ захопити Оріхів до кінця жовтняРосійські окупанти розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку: що відомоРосійські окупанти розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку: що відомоІлюстрація - електроенергія, ЛЕПДо 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринкуРосія планує зробити всі великі міста України непридатними для життя людей – The GuardianРосія планує зробити всі великі міста України непридатними для життя людей – The Guardian

Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 756
Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео
Наш співвітчизник поклав початок перелому в матчі

Український захисник Ілля Забарний забивперший гол у сезоні 2026/27 і допоміг ПСЖ обіграти "Страсбур" у виїзному матчі сьомого туру чемпіонату Франції. Парижани поступалися в рахунку, але після голу футболіста збірної України зрівняли рахунок і забили ще два голи, перемігши з рахунком 3:1.

Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео

Ілля Забарний

"Страсбург" відкрив рахунок на 17-й хвилині. Джованні Рейна вразив ворота гостей і вивів господарів уперед.

ПСЖ зрівняв рахунок на 77-й хвилині. Усман Дембеле прострілив з правого флангу у штрафний майданчик, де Забарний залишився без опіки захисників. Українець перебував у воротарському майданчику й одним дотиком відправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок 1:1.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 39,0 т.
Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні
icon 39,0 т.
Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 33,8 т.
Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"
icon 33,8 т.
Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 18,7 т.
Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"
icon 18,7 т.
Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"

Після цього парижани забили ще двічі. На 88-й хвилині відзначився Дембеле, а на 90+3-й хвилині Дезіре Дуе встановив остаточний рахунок зустрічі.

Для Забарного цей гол став першим у сезоні 2026/27 і другим за час виступів у ПСЖ. Українець перейшов до французького клубу влітку 2025 року.

Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео

Забарний забив гол. Джерело: Кадр із відео

ПСЖ став першим клубом у європейській кар'єрі захисника, за який він забив більше одного гола. До переходу в Париж Забарний виступав за київське "Динамо" та англійський "Борнмут", забивши по одному голу за кожен із цих клубів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля забив свій перший гол за ПСЖ у матчі 6-го туру чемпіонату Франції проти "Осера" у вересні 2025 року.

Забарний забив гол, перевернув матч і допоміг ПСЖ здобути перемогу у чемпіонаті Франції. Відео

До цього на клубному рівні Забарний відзначився лише двічі

Схожі теми
Чемпіонат ФранціїПСЖФранціяПарижІлля ЗабарнийІлля Забарний
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись