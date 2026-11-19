Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек критично висловився про російську тенісистку Мірру Андрєєву після її слів у фіналі Підсумкового турніру. Олімпійський чемпіон Нагано-98 наголосив, що представниця РФ після матчу з українкою Еліною Світоліною ні слова не сказала про вторгнення своєї країни в Україну.

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Про це Гашек написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter. Дворазовий володар Кубку Стенлі поклав на керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) відповідальність за те, що російські спортсменки продовжують пропагувати війну.

"Російська тенісистка не сказала жодного слова, щоб засудити імперіалістичну війну, яку веде Росія, або жахливі злочини, скоєні її країною. Тепер їй доведеться все життя жити з усвідомленням того, що через її участь у цьому турнірі люди загинули й були покалічені. WTA і країна, у якій проходив турнір, несуть повну відповідальність за участь у ньому російської громадянки Андрєєвої, а також за масштабну пропаганду імперіалістичної війни, яку веде Росія", – наголосив Гашек.

Андрєєва після фіналу Підсумкового турніру звернулася до Світоліної зі словами про її грандіозні успіхи на корті після народження доньки. А один з іспанських журналістів накинулася з критикою на нашу тенісистку.

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Як повідомляв OBOZ.UA, стало відомо, скільки Еліна Світоліна заробила у 2026 році, у якому виграла два титули.

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