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За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні
Жулін звинуватив українців у санкціях проти Валієвої

Дворазовий призер Олімпійських ігор у танцях на льоду Олександр Жулін звинуватив Україну у повному відстороненні фігуристки Каміли Валієвої від міжнародних турнірів. Спортсменка, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, була позбавлена так званого нейтрального статусу та права виступати на змаганнях.

У коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" Жулін назвав "донос української федерації" причиною санкцій щодо Валієвої. Колишній чоловік зрадниці нашої країни Тетяни Навки поскаржився на "жахливу ситуацію" з фігуристкою.

За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Каміла Валієва на ОІ-2022.

"У Каміли взагалі жахлива ситуація, адже їй спочатку надали нейтральний статус, а потім його відібрали. І все це ґрунтується лише на тому, що українська федерація чи не знаю хто ще подали донос, що вона кудись ходила, що вона підтримує політику країни, і це є чимось забороненим", – сказав Жулін.

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За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Олександр Жулін і Тетяна Навка. Джерело: РІА "Новости"

Раніше стало відомо, що Валієва відмовилася подавати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) позбавити її так званого нейтрального статусу. Після цього в Кремлі прокоментували ситуацію зі спортсменкою.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Каміла Валієва. Джерело: Кадр із відео

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "Коммерсант"

За доносом: у Росії звинуватили Україну у ситуації з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Путін і Валієва. Джерело: ТАСС

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

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