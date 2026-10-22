''З нею пов’язані негативні моменти'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна принизливо висловилася про фігуристку Камилу Валієву, яка втратила "нейтральний статус" і право виступати на міжнародних турнірах. Депутатка Державної думи заявила, що спортсменка отримує незаслужено багато уваги.

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Про це Родніна заявила в коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна додала, що Валієва, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, повернулася на лід не в найкращій формі.

"Камілі треба чинити так само. Вона красива фігуристка, красиво катається, але сьогодні вона не відповідає тій увазі, яку їй приділяють. Знаєте, найприкріше те, що з цією талановитою дівчиною пов’язано найбільше всіляких негативних моментів. Напевно, тренерська бригада побудує для неї інший план підготовки. Можливо, їй не треба виступати в цьому сезоні, можливо, їй треба вистрілити наступного", – сказала Родніна.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валівєву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Строк покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

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У лютому 2024-го Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

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Крім того, у своєму Telegram-каналі вона публікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.