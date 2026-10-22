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"З нею пов’язані негативні моменти": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від фігурного катання

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
552
"З нею пов’язані негативні моменти": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від фігурного катання
Родніна висловилася про повернення Валієвої

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна принизливо висловилася про фігуристку Камилу Валієву, яка втратила "нейтральний статус" і право виступати на міжнародних турнірах. Депутатка Державної думи заявила, що спортсменка отримує незаслужено багато уваги.

Про це Родніна заявила в коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна додала, що Валієва, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, повернулася на лід не в найкращій формі.

''З нею пов’язані негативні моменти'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Камила Валієва. Джерело: Telegram-канал Камили Валієвої

"Камілі треба чинити так само. Вона красива фігуристка, красиво катається, але сьогодні вона не відповідає тій увазі, яку їй приділяють. Знаєте, найприкріше те, що з цією талановитою дівчиною пов’язано найбільше всіляких негативних моментів. Напевно, тренерська бригада побудує для неї інший план підготовки. Можливо, їй не треба виступати в цьому сезоні, можливо, їй треба вистрілити наступного", – сказала Родніна.

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''З нею пов’язані негативні моменти'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Ірина Родніна. Джерело: t.me/s/rodninaofficial

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валівєву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Строк покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

''З нею пов’язані негативні моменти'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва на ОІ-2022.

''З нею пов’язані негативні моменти'': у Росії винесли вердикт ''новій коханці Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Путін і Валієва. Джерело: Кадр трансляції

У лютому 2024-го Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона публікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.

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