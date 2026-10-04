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З масовою бійкою. Збірна Індонезії здобула "найнеймовірнішу перемогу в історії футболу". Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
З масовою бійкою. Збірна Індонезії здобула "найнеймовірнішу перемогу в історії футболу". Відео
Поєдинок завершився з рахунком 9:2

Збірна Індонезії вийшла до фіналу Кубка Південно-Східної Азії завдяки фантастичному розв'язці в заключному турі групового етапу. Для цього команді знадобилися два голи у компенсований час, масова бійка на полі та розгром Бангладеш із рахунком 9:2.

Одним із головних героїв турніру став 19-річний нападник Мітчелл Бейкер, який оформив пента-хет-трик у вирішальному матчі. Його команда ще до перерви практично вирішила долю зустрічі, пішовши в роздягальню за рахунку 6:1.

З масовою бійкою. Збірна Індонезії здобула ''найнеймовірнішу перемогу в історії футболу''. Відео

Мітчелл Бейкер

Бейкер відзначився на 11-й, 20-й, 37-й та 42-й хвилинах. Ще по голу в першому таймі забили Різкі Рідхо та Джастін Хабнер. Єдиний гол Бангладеш до перерви забив Шахріяр Емон.

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Однак головні події відбулися вже після 90-ї хвилини. Індонезії було недостатньо просто перемогти. Команда вела заочну боротьбу з Малайзією за перше місце в групі та путівку до фіналу. У паралельному матчі малайзійці розгромили Сінгапур із рахунком 6:0 і після фінального свистка вже вважали завдання виконаним.

На 90-й хвилині Люк Вікері встановив рахунок 7:1, але вже за хвилину Фархаан Алі Вахід скоротив відставання до 7:2. Після цього між футболістами спалахнула масова сутичка. Головному арбітру матчу Насрулло Кабірову довелося втрутитися й рознімати гравців.

Через затримку суддя додав сім хвилин замість спочатку передбачених двох. Саме цей час у підсумку виявився вирішальним для долі групи.

На шостій компенсованій хвилині захисник Кевін Дікс забив восьмий гол Індонезії.

А вже через 37 секунд Бейкер відправив у ворота суперника дев'ятий м'яч і забив свій п'ятий гол у матчі.

Перемога з рахунком 9:2 дозволила Індонезії наздогнати Малайзію за очками. Обидві команди завершили груповий етап із сімома балами та однаковою різницею м'ячів +9. Долю першого місця визначила кількість забитих голів: індонезійці відзначилися 11 разів проти дев'яти у суперника.

У результаті саме збірна Індонезії отримала путівку до фіналу турніру, де побореться за "золото" з Таїландом. Малайзія зіграє матч за "бронзу". У мережі цю перемогу встигли назвати "найфантастичнішою в історії футболу".

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