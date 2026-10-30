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З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
933
З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія
Україна вийшла на ЧС-2027

Збірна України з хокею може зіткнутися з цілком абсурдною ситуацією і втратити місце на чемпіонаті світу 2027 року, куди наша команда пробилася вперше за 20 років. "Синьо-жовтим" загрожує виключення після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив рішення про негайне повернення Росії до міжнародних турнірів.

Згідно з технічною документацією, Міжнародна федерація хокею (IIHF) має поновити агресорів в елітному дивізіоні ЧС, де вони виступали до відсторонення через вторгнення в Україну. Водночас росіяни займуть місце команди, яка підвищилася в класі з другого місця дивізіону IA за підсумками ЧС-2026, що зробили саме наші хокеїсти.

З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Хокеїсти збірної України. Джерело: IIHF

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З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Наприкінці травня IIHF сформувала групи ЧС-2027, який прийматиме Німеччина. Українці потрапили до компанії зі Швейцарією, Фінляндією, Швецією, Німеччиною, Латвією, Австрією, Словенією. Паралельно одна з одною зіграють Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

Сам світовий чемпіонат заплановано на період із 13 до 30 травня. При цьому Німеччина вже виступила із засудженням рішення CAS, зазначивши, що приїзд росіян матиме наслідки. Крім того, Фінляндія пригрозила бойкотом чемпіонату-2027, якщо до турніру допустять збірну РФ.

З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Склад учасників ЧС-2027 з хокею. Джерело: IIHF

З ким має зіграти Україна на першому за 20 років ЧС з хокею, де її місце може зайняти Росія

Хокеїсти збірної Росії

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії вже вимагають від IIHF виключити збірну України зі списку учасників ЧС-2027.

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