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З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
273
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З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео
Поєдинки відбулися з 27 по 29 листопада

У четвер, 29 жовтня, відбулися останні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону 2026/27. За їхніми підсумками до чвертьфіналу вийшли донецький "Шахтар", рівненський "Верес", ФК "Харків", житомирське "Полісся", харківський "Металіст", "Епіцентр" із Кам’янця-Подільського, криворізький "Кривбас" і львівські "Карпати".

Уперше в історії турніру на цій стадії вибули обидва фіналісти попереднього розіграшу: київське "Динамо" та "Чернігів".

З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

Кубок України з футболу. Джерело: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Головна сенсація: виліт "Динамо" та "Чернігова"

Найрезонанснішим результатом стадії став виліт чинного володаря Кубку України. "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0. На 30-й хвилині кияни залишилися в меншості після вилучення Тараса Михавка. Після перерви донецький клуб забив тричі: відзначилися Глейкер Мендоса, Ізакі Сілва та Аліссон. Наприкінці зустрічі "Динамо" втратило ще двох гравців через вилучення, а Герреро отримав червону картку вже після фінального свистка.

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З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

Гравець порушив правила у чужому штрафному майданчику

Не зміг пробитися до чвертьфіналу й фіналіст минулого року "Чернігів". Його матч проти "Епіцентра" напередодні перервали через тривалу повітряну тривогу, і завершився він 29 жовтня. Команди обмінялися голами в першому таймі: у гостей відзначився Миронюк, у господарів забив Безгубченко. Долю зустрічі вирішив Євпак, який вразив ворота "Чернігова" на 86-й хвилині. "Епіцентр" переміг з рахунком 2:1.

Як пройшли решта матчів

"Металіст" сенсаційно вибив із турніру черкаський ЛНЗ, який виступає в УПЛ. Харків'яни витримали тиск суперника й забили єдиний м'яч на 81-й хвилині. Данило Кайдалов реалізував штрафний удар і приніс представнику Першої ліги перемогу з рахунком 1:0.

З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

Поєдинок відбувся в Черкасах

"Верес" пройшов "Лівий Берег" завдяки голу Веслі Помби. Бразилець відзначився наприкінці першого тайму, завершивши контратаку ударом від стійки. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь рівненського клубу. Початок зустрічі відклали через повітряну тривогу.

"Полісся" на своєму полі обіграло аматорський клуб "Новий Розділ" з рахунком 2:0. Олександр Філіппов відкрив рахунок на 10-й хвилині, а Микола Гайдучик збільшив перевагу житомирян на 33-й. У другому таймі гру переривали через повітряну тривогу, після чого команди повернулися на поле.

З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

"Полісся" пройшло "Новий Розділ". Джерело: ФК Полісся

ФК "Харків" здолав аматорський "Маяк" із Сарн з рахунком 2:1. Когут вивів харків'ян уперед на 35-й хвилині, однак на 76-й господарі зрівняли рахунок. Перемогу представнику УПЛ приніс Дубко, який забив на 87-й хвилині.

У матчі "Зоря" – "Кривбас" основний час завершився внічию 1:1. Луганці відкрили рахунок зусиллями Джордана вже на сьомій хвилині, але на 27-й Вілівальд відновив рівновагу. Попри ігрову перевагу "Зорі" та 16 поданих кутових, визначити переможця в основний час не вдалося. У серії пенальті точнішим виявився "Кривбас", який переміг із рахунком 3:2.

"Карпати" на стадіоні "Україна" у Львові обіграли "Олександрію" з рахунком 2:1. Амбросій Чачуа реалізував пенальті, а Фелліпе Вієйра перед перервою подвоїв перевагу господарів. Козак скоротив відставання "Олександрії" перед тим, як команди пішли до роздягалень, однак у другому таймі рахунок не змінився.

З історичним результатом. Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу. Відео

Кубок України з футболу. Джерело: Миколай Дендак (Чемпіон)

Коли відбудуться чвертьфінали

Базові дати чвертьфінальних матчів Кубка України сезону 2026/27 призначено на 2–4 березня 2027 року. Жеребкування цієї стадії відбудеться пізніше.

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