Їх не ставлять на місце: Сабо назвав головну проблему ''Динамо''

Київському "Динамо" на сьогодні бракує справжнього лідера на полі та в роздягальні, через що команда демонструє слабкі результати. Саме це є однією з головних причин фіаско "біло-синіх" у поєдинку проти "Полісся", який столичний колектив програв, граючи в більшості з п’ятої хвилини.

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Таку думку в інтерв’ю порталу sport-express.ua висловив легендарний футболіст і тренер "Динамо" Йожеф Сабо. За його словами, зараз складається повне враження, що гравці "біло-синіх" просто відбувають номер на полі, взагалі не намагаючись боротися за честь клубу.

"У "Динамо" немає людини, яка буде всіх ставити на місця на футбольному полі. Це може бути капітан, а може й не капітан, не обов'язково. Але така людина має бути. А зараз що? Футболісти "Динамо" – не мужики! Немає в них злості, щоб ішли на м'яч, боролися. І ще дуже багато помилок. Дуже багато! А футбол такого не пробачає. У мене таке враження, що футболісти виходять просто для того, щоб вийти. А що буде далі, їх уже не цікавить", – сказав Сабо.

Нагадаємо, що після поразки в Житомирі київське "Динамо" оголосило про відставку головного тренера Ігоря Костюка та назвало його тимчасового наступника.

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Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний нападник київського "Динамо" Максим Шацьких погодився стати новим тренером команди. Також очолити столичний клуб хотів колишній наставник збірної Румунії.

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