Європейські країни влаштували масовий бойкот Росії на чемпіонаті світу з хокею

Одразу шість європейських хокейних федерацій виступили проти проведення матчів своїх національних збірних із командою Росії на чемпіонаті світу 2027 року, який має відбутися в Німеччині. До бойкоту приєдналися Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкрило російським хокеїстам шлях на міжнародні змагання.

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Першою про намір відмовитися від гри з російською збірною офіційно оголосила Норвегія. Відповідне рішення національна федерація передала керівництву Міжнародної федерації хокею (IIHF) 2 листопада. Норвезька сторона пояснила свою позицію необхідністю забезпечити безпеку гравців, тренерського штабу, персоналу та членів їхніх сімей.

У заяві організації йдеться, що матчі з Росією за нинішніх умов можуть створити суттєві ризики для хокеїстів і співробітників збірної. Водночас норвезька команда має намір провести решту зустрічей групового етапу за розкладом.

До демаршу приєдналася Швеція. Президент національного хокейного союзу Андерс Ларссон повідомив, що таке рішення ухвалила рада організації. Шведська збірна продовжить виступ на чемпіонаті світу, однак на лід проти росіян не вийде.

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Фінляндія також підтвердила відмову від матчів із російською командою. Президент національної федерації Хейккі Хієтанен заявив, що організація підтримує спортсменів і представників збірних, які не хочуть брати участь у турнірах за присутності Росії та Білорусі. Фінська сторона також виступила за об’єднання кількох європейських федерацій для узгодження спільної позиції.

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Данія пояснила відмову від зустрічей із росіянами геополітичною ситуацією та можливими проблемами з безпекою. Глава данської федерації Генрік Бах Нільсен попередив про ризик хаосу на турнірі в разі проведення таких матчів.

До бойкоту також приєдналися Чехія та Латвія. Таким чином, протистояння навколо повернення російських збірних на міжнародну арену вже охопило шість європейських хокейних держав.

Як повідомляв OBOZ.UA, керівництво Німецького хокейного союзу (DEB) категорично виступило проти допуску Росії до міжнародних змагань. В організації зазначили, що повернення агресорів до турнірів створює багато проблем і тягне за собою наслідки.