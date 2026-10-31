Євродепутати влаштували бунт через рішення CAS щодо Росії

Депутати Європейського парламенту вимагали не допустити повернення російських хокейних збірних на міжнародні змагання після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони звернулися до керівництва Єврокомісії, глави дипломатії ЄС Каї Каллас, Міжнародної федерації хокею (IIHF) та урядів європейських країн із закликом використати всі законні механізми для збереження відсторонення Росії.

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Спільний лист було надіслано 30 жовтня. Під ним підписався 21 депутат Європарламенту з різних політичних груп і країн Євросоюзу. Одним з ініціаторів виступив латвійський політик Рихардс Колс.

Приводом стало рішення CAS, який скасував відсторонення російських хокейних збірних від чемпіонатів IIHF у сезоні-2026/27. Спортивний арбітражний суд вважав, що федерація надала недостатньо доказів на обґрунтування своєї оцінки ризиків для безпеки.

Депутати Європарламенту назвали вердикт неправильним і попередили про наслідки повернення російських команд на міжнародну арену. На їхню думку, таке рішення відкриває шлях до відновлення міжнародного статусу Росії, попри війну, що триває проти України.

"Росія домоглася сприятливого для себе рішення. Вона нічого не зробила, щоб заслужити реабілітацію", – йдеться у зверненні.

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Автори листа вважають, що Москва використовуватиме повернення до міжнародного спорту як свідчення того, що інші країни поступово звикають до російської агресії та готові відновлювати колишні відносини з РФ.

Депутати також наголосили, що українські спортсмени та їхні сім’ї не можуть розраховувати на повернення до нормального життя, поки триває російська війна.

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Яких заходів пропонують депутати

Депутати закликали Міжнародну федерацію хокею (IIHF) знайти законні способи зберегти заборону на участь російських збірних. Вони також зажадали не повертати на турніри російські прапори, гімни й офіційну державну символіку.

Європейську комісію попросили розглянути санкції проти російських спортивних чиновників і організацій, які підтримують агресію та пропаганду Кремля. Крім того, парламентарі запропонували припинити фінансування спортивних організацій, які сприяють поверненню Росії в міжнародний спорт.

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Депутатів закликали уряди країн, які приймають хокейні турніри, узгодити візові обмеження для російських представників. Вони також запропонували діяти спільно з Україною, Канадою та іншими союзниками, щоб не допустити повернення Росії на міжнародну арену.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація хокею (IHF) висловила розчарування рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який зобов’язав організацію допустити збірні Росії до своїх турнірів. В асоціації зазначили, що така вказівка ніяк не змінює всіх проблем, пов’язаних з участю агресорів у змаганнях.