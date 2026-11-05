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Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,1 т.
Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд
За 23 роки виступів за Португалію нападник провів 234 матчі та забив 146 голів

5 листопада Кріштіану Роналду офіційно оголосив про завершення міжнародної кар’єри, поставивши крапку в 23-річному виступі за збірну Португалії. На честь цієї події відоме футбольне статистичне агентство OptaJoe опублікувало дані про унікальне досягнення 41-річного нападника, якого не вдалося повторити жодному іншому футболістові в історії.

Роналду став єдиним гравцем, якому вдалося забити щонайменше 10 м’ячів як у фінальних турнірах чемпіонатів світу, так і на чемпіонатах Європи. На його рахунку 11 голів на мундіалях і ще 14 на Євро.

Таким чином, португалець є рекордсменом за результативністю одразу на двох найбільших міжнародних футбольних змаганнях. За кількістю забитих м’ячів на чемпіонатах Європи він також посідає перше місце в історії турніру. Найближчий переслідувач Роналду, француз Мішель Платіні, відзначився дев’ять разів.

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На чемпіонатах світу португалець виступав шість разів: у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026 роках. Він став першим футболістом, якому вдалося забити на шести різних чемпіонатах світу. Після трьох голів на турнірі 2026 року його загальний показник сягнув 11 м’ячів.

Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Роналду встановив історичний рекорд на ЧС. Джерело: ФІФА

За 23 роки виступів за Португалію нападник провів 234 матчі й забив 146 голів. Обидва показники є світовими рекордами серед футболістів чоловічих збірних.

Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Досягнення Кріштіану Роналду

На чемпіонатах Європи Роналду грав із 2004 до 2024 року, взявши участь у шести фінальних турнірах. Свої 14 голів він забив на п’яти з них, а на Євро-2024 не зміг відзначитися жодного разу.

Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Роналду забив пенальті у ворота Хорватії.

Як повідомляв OBOZ.UA, Роналду заробить $300 млн за сезон 2026/27, включно із зарплатою в саудівському "Аль-Насрі" та доходами поза футболом. За оцінкою Forbes, португалець четвертий рік поспіль очолює рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу, випереджаючи Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Сукупний дохід десяти найбільш високооплачуваних гравців планети становитиме близько $942 млн

Зазначимо, що наприкінці вересня навколо Кріштіану розгорівся гучний конфлікт у збірній Португалії після того, як капітан команди не отримав ігрового часу в матчі Ліги націй проти Норвегії.

Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

Кріштіану Роналду

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