Єдиний футболіст в історії! Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд

5 листопада Кріштіану Роналду офіційно оголосив про завершення міжнародної кар’єри, поставивши крапку в 23-річному виступі за збірну Португалії. На честь цієї події відоме футбольне статистичне агентство OptaJoe опублікувало дані про унікальне досягнення 41-річного нападника, якого не вдалося повторити жодному іншому футболістові в історії.

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Роналду став єдиним гравцем, якому вдалося забити щонайменше 10 м’ячів як у фінальних турнірах чемпіонатів світу, так і на чемпіонатах Європи. На його рахунку 11 голів на мундіалях і ще 14 на Євро.

Таким чином, португалець є рекордсменом за результативністю одразу на двох найбільших міжнародних футбольних змаганнях. За кількістю забитих м’ячів на чемпіонатах Європи він також посідає перше місце в історії турніру. Найближчий переслідувач Роналду, француз Мішель Платіні, відзначився дев’ять разів.

На чемпіонатах світу португалець виступав шість разів: у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026 роках. Він став першим футболістом, якому вдалося забити на шести різних чемпіонатах світу. Після трьох голів на турнірі 2026 року його загальний показник сягнув 11 м’ячів.

За 23 роки виступів за Португалію нападник провів 234 матчі й забив 146 голів. Обидва показники є світовими рекордами серед футболістів чоловічих збірних.

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На чемпіонатах Європи Роналду грав із 2004 до 2024 року, взявши участь у шести фінальних турнірах. Свої 14 голів він забив на п’яти з них, а на Євро-2024 не зміг відзначитися жодного разу.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Роналду заробить $300 млн за сезон 2026/27, включно із зарплатою в саудівському "Аль-Насрі" та доходами поза футболом. За оцінкою Forbes, португалець четвертий рік поспіль очолює рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу, випереджаючи Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

Зазначимо, що наприкінці вересня навколо Кріштіану розгорівся гучний конфлікт у збірній Португалії після того, як капітан команди не отримав ігрового часу в матчі Ліги націй проти Норвегії.