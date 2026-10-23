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"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
186
Путін
Путін розповів про рівність у спорті

Кремлівський диктатор Володимир Путін став посміховиськом у мережі після того, як почав міркувати про нібито особливе місце Росії у світовому спорті. Глава терористичної держави видав нісенітницю про те, що зараз триває епоха змін, які "визначають майбутнє, формують умови подальшого розвитку держав і народів", закликавши до поваги й рівності.

"Питанням розвитку дитячо-юнацького спорту, популяризації фізичної культури серед молоді відводиться значне місце. При цьому ми знаємо, що будь-які зміни, трансформації неможливі без міцного підґрунтя, а у спорту його достатньо. Насамперед говорю про його головні гуманістичні цінності – рівність, справедливість, взаємну повагу, про величезну об’єднавчу силу спорту. Ці цінності підтримує абсолютна більшість народів світу, що підтверджує, зокрема, і поступове повернення світової спортивної родини до базових принципів спорту", – сказав Путін.

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''Йди у відставку, старий вже'': Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

Росію ізолювали від світового спорту.

''Йди у відставку, старий вже'': Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

Диктатор Володимир Путін.

Читачі порталу Sports.ru не пройшли повз цих слів воєнного злочинця. Вони нагадали, що саме він призвів до повної ізоляції Росії у спорті.

"Самі себе зробили вигнанцями", "Йди у відставку, старий ти вже", "Доля всіх чиновників – говорити", "А що там із першими літніми Всесвітніми іграми дружби, які, згідно з рішенням президента РФ, мали відбутися у вересні 2024 року в Москві?", "А як же "Окрема Цивілізація"?", "Якщо спорт поза політикою, навіщо на "Матч ТВ" є передача з ведучим Гндом Олександровим? А Тінка? Нав’язали супостати?", – пишуть у коментарях.

''Йди у відставку, старий вже'': Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

Путіна висміяли в мережі. Джерело: Sports.ru

''Йди у відставку, старий вже'': Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

Путін став посміховиськом. Джерело: Sports.ru

''Йди у відставку, старий вже'': Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі

У мережі висміяли Путіна. Джерело: Sports.ru

Нагадаємо, що в Росії була організована державна система допінгу, яку контролювала, зокрема, ФСБ. За підсумками розслідування росіяни втратили три золоті медалі та загалом 11 нагород, а також перше місце в неофіційному медальному заліку Олімпіади-2014.

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