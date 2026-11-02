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Ярмоленко зірвався після історичного гола та отримав червону картку. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
897
Ярмоленко зірвався після історичного гола та отримав червону картку. Відео
Ярмоленка вилучили з поля в матчі "Динамо" та "Кривбаса". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав пряму червону картку на останній хвилині першого тайму матчу 11-го туру Прем’єр-ліги з "Кривбасом". Українець в ігровій ситуації з незрозумілої причини щосили вдарив по ногах суперника просто на очах у арбітра.

Суддя миттєво відреагував на грубість ветерана гостей та вилучив його з поля. Це сталося лише через п’ять хвилин після того, як Ярмоленко побив рекорд результативності за всю історію чемпіонату України з футболу, забивши свій 125-й гол.

Ярмоленко зірвався після історичного гола та отримав червону картку. Відео

Ярмоленко отримав червону картку в матчі з "Кривбасом". Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ

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Ярмоленко побив рекорд легенди "Динамо" і став найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Відео

Зазначимо, що на той момент "Динамо" вже вело в рахунку 2:0. До нового рекордсмена УПЛ відзначився форвард гостей Матвій Пономаренко, який замкнув подачу саме Андрія.

Ярмоленко зірвався після історичного гола та отримав червону картку. Відео

Ярмоленко переписав історію УПЛ. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Для киян це третій поєдинок під керівництвом польського тренера Мацея Кендзьорека, який змінив Ігоря Костюка. У першій зустрічі за нового наставника "біло-сині" перемогли "Кудрівку" у чемпіонаті, однак потім без шансів вилетіли з національного Кубка від донецького "Шахтаря".

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