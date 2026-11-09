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Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
93
Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику
Мальдера не викликав Ярмоленка до збірної
  • Ярмоленко провів за збірну України 127 матчів – другий показник в історії команди, якщо враховувати показник зрадника Анатолія Тимощука.
  • Динамівець забив 47 м’ячів у складі "синьо-жовтих". На один менше, ніж Андрій Шевченко.
  • Футболіст не отримав виклик на листопадові матчі в Лізі націй.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України Андрій Ярмоленко більше не виступатиме за національну команду після того, як наставник Андреа Мальдера не викликав його на вирішальні матчі групового етапу Ліги націй. Досвідчений футболіст "Динамо" вирішив завершити міжнародну кар’єру на позначці 127 матчів за "синьо-жовтих".

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас. За його даними, під час зимової перерви Ярмоленко взагалі піде з професійного спорту та завершить кар’єру, що означає і його відмову продовжувати виступи за збірну України.

Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

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Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику

Андрій Ярмоленко. Джерело: УАФ

Водночас Мальдера бачив у досвідченому футболісті людину, яка була б лідером роздягальні та допомагала молодим гравцям адаптуватися. Однак тепер італійський фахівець не розраховує на Ярмоленка в цій ролі.

Зазначимо, що атакувальний вінгер "Динамо" зупинився за один гол від Андрія Шевченка, який є найкращим бомбардиром збірної України за всю її історію з 48 забитими м’ячами. Раніше Мальдера пояснив, чому не став викликати Ярмоленка на листопадові матчі національної команди.

Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Взбирна"

Ярмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику

Вболівальники збірної України

Нагадаємо, наша національна команда 14 листопада зіграє на виїзді з Північною Ірландією, а 17-го числа – з Грузією.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.

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Збірна України з футболуФК Динамо КиївАндрій ЯрмоленкоАндрій ЯрмоленкоАндреа МальдераАндреа Мальдера
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