Ярмоленко розірве контракт із ''Динамо'': медіа розкрили плани футболіста

Легендарний півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко має намір завершити кар’єру вже під час зимової паузи. 37-річний футболіст здійснив свою мрію, ставши найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, і тепер не бачить сенсу продовжувати виступи за "біло-синіх".

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Про це у своєму Telegram-каналі написав відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас. За його словами, Ярмоленко достроково припинить дію свого контракту з "Динамо", який розраховано до літа наступного року, щоб повісити бутси на цвях і піти з професійного спорту.

"Наскільки мені відомо, Ярмоленко продовжить грати до зимової перерви. Після завершення першої частини чемпіонату Андрій, найімовірніше, повісить бутси на цвях", – повідомив Бурбас.

Нагадаємо, Ярмоленко забив 125-й гол у ворота криворізького "Кривбасу" й став найкращим бомбардиром в історії національної першості, випередивши знаменитого форварда "Динамо" Максима Шацьких. У тому ж матчі Андрій отримав пряму червону картку за грубе порушення правил, за що був дискваліфікований на кілька ігор.

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Як повідомляв OBOZ.UA, перед матчем із "Шахтарем" київське "Динамо" обіграло в меншості криворізький "Кривбас".

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