Ярмоленко побив рекорд легенди ''Динамо'' і став найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Відео

Атакувальний півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко в матчі Прем’єр-ліги з "Кривбасом" у понеділок, 2 листопада, встановив новий рекорд результативності за всю історію турніру. Один із капітанів "синьо-білих" відзначився ударом із пенальті на 43-й хвилині зустрічі у Кривому Розі та записав на свій рахунок 125-й гол у чемпіонатах країни.

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Після закидання з глибини захисник господарів поля смикнув за футболку форварда киян Матвія Пономаренка, а суддя зафіксував порушення правил і вказав на "точку". Ярмоленко, будучи штатним пенальтистом "Динамо", дуже спокійно пробив по центру воріт і зробив рахунок у матчі 2:0 на користь гостей.

Цей момент викликав неймовірні емоції динамівців як на полі, так і на лаві запасних. Партнери та польський наставник киян Мацей Кендзьорек влаштували овації 37-річному ветерану.

Таким чином Ярмоленко випередив іншого легендарного динамівця Максима Шацьких, у якого на один м’яч менше. 123 голи на рахунку ще одного ексфорварда "біло-синіх" Сергія Реброва, який 10 разів відзначився у футболці донецького "Шахтаря".