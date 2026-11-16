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Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,4 т.
Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"
Ярмоленко готується до завершення кар’єри

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України Андрій Ярмоленко готується до завершення кар’єри та роботи у структурі київського "Динамо". 37-річний футболіст має залишити професійний спорт уже цієї зими, після чого приступити до виконання обов’язків у керівництві столичного клубу.

Про це в ефірі YouTube-каналу відомого телеведучого та коментатора Ігоря Циганика розповів колишній гравець "Динамо" та національної команди Денис Бойко. За його словами, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку посаду спортивного директора, і той уже починає готуватися до роботи у новій ролі після ігрової кар’єри.

Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК "Динамо" Київ

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Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

Ігор Суркіс. Джерело: ФК "Динамо" Київ

"Ярмоленко поки продовжує виступати на полі, однак поступово перебирає на себе функції спортивного директора. Він уже залучений до внутрішніх справ команди. Спортивний директор – це не тільки привезти чи відвезти гравців. Ця людина заходить до роздягальні, спілкується з футболістами. І, звісно, тренер має отримувати підтримку від такої людини, як Ярмоленко", – сказав Бойко.

Зазначимо, що Ярмоленко достроково розірве контракт гравця з "Динамо". Угода діє до кінця сезону, однак Андрій вирішив поставити крапку в кар’єрі.

Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

Денис Бойко

Ярмоленко отримав нову роль у ''Динамо''

Ярмоленко переписав історію УПЛ. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера відповів на запитання про роль Андрія Ярмоленка в національній команді.

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