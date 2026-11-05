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Ярмоленка дискваліфіковано

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
348
Ярмоленка дискваліфіковано
Футболіст отримав серйозне покарання за свій вчинок у матчі УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення у справі капітана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка, який отримав пряму червону картку в матчі проти "Кривбасу". Як повідомляє "Український футбол" із посиланням на власні джерела, 36-річний футболіст пропустить три найближчі матчі чемпіонату України, ще один поєдинок він отримав умовно.

Ярмоленка дискваліфіковано

"Український футбол" повідомив інсайд. Джерело: "Український футбол"

Інцидент стався 2 листопада в матчі 11-го туру УПЛ, у якому кияни обіграли криворізьку команду з рахунком 2:0. У компенсований до першого тайму час Ярмоленко навмисно вдарив ззаду по ногах півзахисника гостей Джованні Герберта. Арбітр матчу зафіксував порушення і показав капітану "Динамо" пряму червону картку.

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Приводом для вчинку футболіста став попередній епізод за участю Герберта. Півзахисник "Кривбасу" наступив на п’яту захиснику киян Олександру Тимчику, який незадовго до цього відновився після травми. Суддівська бригада не покарала гравця гостей за цей контакт, після чого Ярмоленко заступився за одноклубника.

Примітно, що незадовго до вилучення капітан "Динамо" забив із пенальті. Цей м’яч став для нього 125-м у чемпіонаті України, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів за всю історію турніру.

Ярмоленка дискваліфіковано

Ярмоленко отримав червону картку в матчі з "Кривбасом". Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ

Спочатку Ярмоленку загрожувала дискваліфікація на чотири матчі за таке порушення. Однак КДК УАФ обмежився трьома іграми, а ще одну призначив умовно. Виносячи рішення, комітет врахував, що футболіст визнав свою провину й публічно вибачився за скоєне.

Таким чином, Ярмоленко не допоможе "Динамо" в трьох найближчих матчах УПЛ: проти донецького "Шахтаря" 8 листопада, "Оболоні" 21 листопада та "Чорноморця" 28 листопада.

Повернутися на поле в чемпіонаті України капітан киян зможе 2 грудня. На цю дату заплановано перенесений матч із "Лівим Берегом".

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