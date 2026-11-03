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"Якщо ви заговорили про нього..." Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
354
"Якщо ви заговорили про нього..." Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів
Енріке висловився про Забарного

Головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке високо оцінив прогрес захисника збірної України Іллі Забарного, відзначивши підвищення його ролі в команді. Іспанський фахівець підкреслив, що у своєму другому сезоні у французькому клубі наш співвітчизник став краще розуміти його філософію та вимоги.

Про це Енріке заявив на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів із "Вільярреалом", пише видання Le Parisien. Відповідаючи на окреме запитання про прогрес свого українського підопічного, іспанський фахівець додав, що розраховує на подальший прогрес Забарного, адже наразі йому лише 24 роки.

''Якщо ви заговорили про нього...'' Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів

Футболісти ПСЖ перед матчем

''Якщо ви заговорили про нього...'' Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів

Ілля Забарний (у центрі)

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"Думаю, помітний прогрес кожного гравця, і це позитивний момент. Забарний – дуже молодий футболіст, який водночас уже має великий досвід, ми впевнені в його майстерності. Він уміє оборонятися, не порушуючи правил. Перший рік завжди дається непросто, але якщо ви заговорили про нього та його другий сезон, значить, ви побачили, як він додав. Він відіграє важливу роль, але, сподіваюся, стане для нас ще значущішим гравцем", – сказав Енріке.

Додамо, що матч "Вільярреал" – ПСЖ відбудеться у вівторок, 3 листопада, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на каналі "Megogo Футбол 5".

''Якщо ви заговорили про нього...'' Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів

Луїс Енріке

''Якщо ви заговорили про нього...'' Тренер ПСЖ дав категоричну відповідь на запитання про футболіста збірної України перед матчем Ліги чемпіонів

Ілля Забарний став гравцем ПСЖ до 2030 року. Джерело: ФК ПСЖ

Як повідомляв OBOZ.UA, захисник збірної України Ілля Забарний допоміг французькому ПСЖ перемогти "Барселону" в матчі Ліги чемпіонів.

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