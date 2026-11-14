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"Якщо бути з вами відвертою..." Світоліна зробила зізнання про розлучення з Монфісом. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
285
"Якщо бути з вами відвертою..." Світоліна зробила зізнання про розлучення з Монфісом. Відео
Українська тенісистка дала інтерв’ю після перемоги над 2-ю ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) вперше докладно висловилася про свої стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом після розриву стосунків із ним. 32-річна одеситка заявила, що, попри те, що відбувається навколо їхньої сім’ї, і хвилю негативу в соціальних мережах, вони з чоловіком зберігають добрі стосунки, а головним пріоритетом для обох залишається добробут доньки.

Під час спілкування з журналістами Світоліну запитали, чи допомагає їй участь у турнірі відволіктися від непростого періоду в особистому житті. Однак тенісистка зізналася, що зараз їй складно повністю зосередитися на змаганнях через підвищену увагу до того, що відбувається за межами корту.

"Я б так не сказала, бо й досі багато всього відбувається. Соціальні мережі, великий тиск, багато розмов, зокрема негативних, спрямованих на мою адресу. Тому не можу сказати, що турнір став для мене можливістю відволіктися. У такій ситуації просто хочеться триматися подалі від ЗМІ та соціальних мереж", – розповіла Еліна.

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Водночас українка окремо зупинилася на стосунках із Монфісом. Світоліна наголосила, що між ними немає конфлікту, а вони продовжують спілкуватися навіть під час її виступів на змаганнях.

"Якщо бути з вами відвертою, у нас із Гаелем чудові стосунки. Навіть за десять хвилин до матчу мені потрібно було з ним поговорити. Ми в добрих стосунках, і найголовніше для нас – щоб наша донька була щаслива. Це наш головний пріоритет", – заявила тенісистка.

''Якщо бути з вами відвертою...'' Світоліна зробила зізнання про розлучення з Монфісом. Відео

Еліна Світоліна

Окремо журналісти поцікавилися, чи змінила Світоліна своє ставлення до соціальних мереж після появи негативних коментарів і обговорень її особистого життя.

За словами українки, вона намагається обмежувати час в інтернеті, коли відчуває емоційне перевантаження. У такі дні спортсменка вимикає Instagram та інші застосунки, які вважає джерелом негативу, і приділяє більше уваги собі та родині.

"Кожен день відрізняється від попереднього. Іноді, коли я відчуваю, що всього надто багато, намагаюся просто вимкнути Instagram та інші застосунки, у яких багато негативу, і зосередитися на собі та своїй родині. В інші дні, звичайно, все нормально", – пояснила Світоліна.

''Якщо бути з вами відвертою...'' Світоліна зробила зізнання про розлучення з Монфісом. Відео

Монфіс і Світоліна

Вона також зазначила, що за роки публічної кар’єри звикла до підвищеної уваги та численних обговорень. За словами тенісистки, схожі ситуації супроводжували її і після початку повномасштабної війни, коли в соціальних мережах з’являлися різні припущення та коментарі на її адресу.

Світоліна визнала, що реакція на те, що відбувається, буває різною: одні дні даються легше, інші виявляються складнішими. Водночас вона вважає, що за минулі роки навчилася давати раду такому тиску.

"Деякі дні кращі, деякі гірші, але я вже звикла до цього. Думаю, за ці роки, з огляду на все, з чим мені довелося зіткнутися, у мене виробилася досить товста шкіра", – додала українська тенісистка.

''Якщо бути з вами відвертою...'' Світоліна зробила зізнання про розлучення з Монфісом. Відео

Еліна Світоліна

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Еліна Світоліна в яскравому стилі вийшла до півфіналу Підсумкового турніру, який цими днями проходить в американському Індіан-Веллсі. Наша тенісистка здобула це досягнення завдяки перемозі над колишньою першою ракеткою світу Ариною Соболенко, якій влаштувала розгром у вирішальному сеті – 6:3, 3:6, 6:1.

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