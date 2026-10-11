''Якби ви не знали, хто такий Трамп...'' Майк Тайсон зробив несподіване зізнання щодо президента США. Відео

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів, що голосував за Дональда Трампа і особисто допомагав йому здобувати голоси виборців. В інтерв’ю Пірсу Моргану спортсмен пояснив, за що поважає американського президента, і заявив, що той заслуговує на визнання за те, як справлявся з фінансовими труднощами, судовими розглядами та публічними звинуваченнями.

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Тайсон знайомий із Трампом уже кілька десятиліть. Відповідаючи на запитання про те, чи вірив він, що його давній знайомий двічі стане президентом США, боксер підтвердив, що не сумнівався в такій можливості.

"Так, вірив, бо я голосував за нього. Я агітував за нього на вулицях, допомагав збирати голоси. Так, я в це вірив", – заявив Тайсон.

Спортсмен також підкреслив, що пишається Трампом і вважає, що його шлях заслуговує на повагу. При цьому боксер звернув увагу на фінансові проблеми політика, заявивши, що той зіткнувся з банкрутством і великими боргами.

"Я ним дуже пишаюся. Кожен має пишатися тим, чого він досяг. Він починав із банкрутства. Знаєте, коли він балотувався в президенти, він був банкрутом", – сказав Тайсон.

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Потім боксер згадав про податкову заборгованість Трампа і заявив, що той пройшов через серйозні випробування. Зокрема, Тайсон торкнувся звинувачень у сексуальному насильстві, з якими стикався американський президент.

"Якби ви не знали, хто такий Дональд Трамп, і не знали його імені, ви б подумали, що він чорношкірий", – заявив Тайсон.

Він пояснив, що вважає здатність Трампа долати труднощі гідною поваги. За словами спортсмена, багато людей на місці політика могли б не витримати такого тиску.

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"Зазвичай люди через таке не проходять. Зазвичай у них трапляється нервовий зрив. Але він впорався. І вже за одне це всі повинні його поважати", – сказав боксер.

Тайсон додав, що повага до Трампа не повинна залежати від особистого ставлення до нього чи расової приналежності людини. На його думку, заслуговує на увагу насамперед те, як політик проходив через судові розгляди та інші труднощі.

Окремо спортсмен висловився щодо реакції Трампа на замах у липні 2024 року. Тоді під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії куля зачепила вухо політика, а один із глядачів загинув. Тайсон заявив, що поведінка Трампа після поранення продемонструвала його рішучість.

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"Те, як Трамп відреагував на те, що його ледь не вбили, показало, що в нього сталеві яйця. Коли він знову підвівся і вигукнув: "Боріться, боріться!", я подумав, що саме цей момент приніс йому перемогу на останніх виборах. Він показав, що він, чорт забирай, справжній президент", – заявив Тайсон.

Боксер також прокоментував манеру Трампа робити різкі заяви. На думку Тайсона, люди, які не бояться провокаційних висловлювань, частіше залишаються в пам'яті оточуючих.

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"Якщо судити з історії, запам’ятовують саме тих, хто говорить провокаційні речі. Якщо ти такого не говориш, тебе не запам’ятають", – зазначив спортсмен.

Під час інтерв’ю Тайсон торкнувся й теми "культури скасування", за якої публічних осіб піддають суспільному осуду за їхні слова чи вчинки. Він висловив упевненість, що така практика не збережеться надовго, оскільки люди не стануть її терпіти.

Крім того, у розмові спортсмен провів паралель між собою та легендарним баскетболістом Майклом Джорданом. Тайсон зазначив, що обох об’єднувало прагнення стати найкращими у своєму виді спорту.

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Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек назвав Трампа зрадником.

До цього Дональд Трамп публічно закликав до зміни президента України, заявивши, що Володимиру Зеленському час поступитися місцем лідеру, готовому укласти угоду з Росією.

Крім того, Трамп різко засудив удари України по російських НПЗ, звинувативши Київ у створенні проблем для світового ринку палива та американських фермерів. При цьому президент США виправдав економічну угоду з Кремлем щодо дизельного палива та запевнив, що Володимир Путін дуже прагне миру.