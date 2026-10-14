Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова різко розкритикувала Нідерланди, які відмовилися впускати до країни російських гімнасток на чемпіонат світу. Депутатка Державної думи, сказавши "нас бояться", звинуватила європейців у порушенні принципів чесної конкуренції.

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Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна обурилася, що Міжнародна федерація World Gymnastics не стала на захист лідерів збірної Росії, які втратили можливість виступити на турнірі.

"Тут можна сказати лише одне: це аж ніяк не політика, а просто недобросовісна конкуренція. І що б вони не говорили, як би не намагалися переконати нас у протилежному, інших слів немає – повне беззаконня. Шкода, що Міжнародна федерація не реагуватиме. Самим приймати рішення про те, як діяти в цій ситуації, – теж не вихід. Не хотілося б, щоб подібне відбувалося за рік до Олімпіади, коли спортсмени вже борються за ліцензії. Ось що найнеприємніше. За півтора року до Олімпіади починаються відбіркові змагання, потрібно здобувати ліцензії. Ось у чому проблема. Як же вони нас бояться!" – сказала Журова.

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Напередодні олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах, назвавши це нелюдським ставленням.

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