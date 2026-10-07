Як Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади

Збірна України з футболу після двох поспіль поразок і за два тури до завершення серйозно ускладнила своє становище у групі B2 Ліги націй і посідає лише третє місце. Тепер команді Андреа Мальдери необхідно не тільки набирати очки в решті матчів, а й уважно стежити за результатами конкурентів.

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Після чотирьох турів турнірна таблиця виглядає наступним чином:

Попереду у української команди два матчі: виїзний поєдинок із Північною Ірландією (14 листопада) та домашній матч проти Грузії (17 листопада). Саме ці ігри визначать не лише підсумкове місце в групі, а й перспективи боротьби за путівку на Євро-2028 через механізм Ліги націй.

Щоб посісти перше місце, "жовто-синім" необхідно виграти обидва матчі, що залишилися, і набрати 10 очок. Однак власних перемог буде недостатньо.

Обов'язкові умови: Угорщина має втратити очки в матчі з Грузією, а зустріч Угорщини та Північної Ірландії має завершитися внічию. Тоді українці завершать турнір із 10 очками, Північна Ірландія набере 9, а Угорщина – 8 або 9. За такого розкладу команда Мальдери посяде перше місце й отримає підвищення до Дивізіону А.

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Існує й інший варіант розвитку подій. Якщо Угорщина поступиться Грузії, але потім переможе Північну Ірландію, угорці також завершать турнір із 10 очками. У цій ситуації велике значення матимуть додаткові показники. Наразі українська збірна помітно поступається супернику за різницею забитих і пропущених м’ячів, а перевага Угорщини становить чотири м’ячі. Тому навіть за рівності очок Україна ризикує залишитися другою.

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Друге місце дає право зіграти стикові матчі за підвищення до Дивізіону А. Для цього українцям також бажано виграти обидві зустрічі та завершити груповий етап з 10 очками.

Проте навіть максимальний результат не гарантує друге місце. Якщо Північна Ірландія переможе Угорщину й фінішує першою з 11 очками, а угорці раніше обіграють Грузію й завершать турнір з 10 очками, доля другого місця може вирішуватися за додатковими показниками. За нинішньої різниці м’ячів перевага залишається на боці Угорщини.

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Ще один сценарій передбачає здобуття чотирьох очок у двох останніх турах. Наприклад, перемогу та нічию. Теоретично такий результат залишає Україні шанси піднятися на друге місце, однак для цього знадобиться практично повний провал Угорщини, яка має програти обидва свої матчі.

Існує й вкрай малоймовірний варіант, за якого Україна зможе компенсувати відставання завдяки значній перевазі за різницею м’ячів. Для реалізації такого сценарію команді Мальдери необхідно не тільки набирати очки, а й здобувати впевнені перемоги, одночасно розраховуючи на важкі поразки конкурентів.

Таким чином, математичні шанси України на перше місце зберігаються, проте команда вже не контролює ситуацію повністю. Головним завданням на фініші групового етапу залишаються дві перемоги в матчах проти Північної Ірландії та Грузії. Будь-яка втрата очок практично позбавить українську збірну можливостей боротися за підвищення і суттєво ускладнить шлях до Євро-2028 через Лігу націй.