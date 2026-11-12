Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від державиЩо відомо про фігуранта справи"В пентхаусі з крокодилами водія вантажівки били битами, він помер": OBOZ.UA дізнався нові деталі про фігуранта справи щодо розкрадання на енергетиціЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоКар’єрний гороскоп на другу половину листопада 2026 року: кому відкриються нові можливостіКар’єрний гороскоп на другу половину листопада 2026 року: кому відкриються нові можливостіПравила для українських біженців. Ілюстративне фото.З цієї країни ЄС за місяць "втекли" 80 тис. українських біженців: куди їдуть найчастішеПутін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом ОлешокПутін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом Олешок
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
399
Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади
Вирішальна гра відбудеться у п’ятницю, 13-го

Після двох турів групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026 перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №6) зберігає шанси на вихід до півфіналу. 32-річна одеситка напередодні здобула першу перемогу і тепер має обіграти Арину Соболенко в заключному матчі, щоб продовжити виступ на змаганнях.

Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Еліна Світоліна

Після двох зіграних матчів у групі 2 Світоліна та Соболенко мають по одній перемозі й одній поразці. Обидві тенісистки набрали по три очки та посідають друге й третє місця відповідно. Лідирує Мірра Андрєєва, яка виграла обидва матчі й достроково забезпечила собі перше місце. Кароліна Мухова після двох поразок втратила шанси на вихід до півфіналу.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,4 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
19,4 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,2 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
19,2 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,4 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом
5,4 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом
Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Еліна Світоліна

У стартовому турі Світоліна поступилася Андрєєвій, а потім обіграла Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Соболенко, своєю чергою, перемогла чеську тенісистку, але в другому матчі програла Андрєєвій з рахунком 4:6, 0:6.

Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Еліна Світоліна

Таким чином, перед останнім туром становище в групі стало гранично простим: переможниця очної зустрічі Світоліної та Соболенко отримає другу путівку до півфіналу. Додаткові показники, різниця виграних і програних сетів, а також результат паралельного матчу не вплинуть на становище двох претенденток.

Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Еліна Світоліна

Якщо Світоліна переможе Соболенко, українка завершить груповий етап із двома перемогами й посідатиме друге місце. У разі поразки Еліна зупиниться на груповому етапі, а до півфіналу вийде білоруська тенісистка.

Зустріч Андрєєвої та Мухової вже не вплине на розподіл місць у квартеті. Росіянка за будь-якого результату збереже лідерство, а чеська спортсменка залишиться четвертою.

Що кажуть букмекери

Західні букмекерські компанії вважають фавориткою матчу Соболенко. Наприклад, Betsson пропонує коефіцієнт 2,50 на перемогу Світоліної та 1,53 на успіх її суперниці.

Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Прогноз букмекерів

З огляду на те, що лише переможниця цієї зустрічі здобуде путівку до півфіналу, букмекерські котирування водночас відображають шанси тенісисток продовжити виступ на турнірі. Імовірність успіху українки оцінюють приблизно у 37–40%, Соболенко – у 60–65%.

Вирішальний матч Еліна Світоліна – Арина Соболенко відбудеться у п’ятницю, 13 листопада. Початок зустрічі очікується не раніше 23:30 за київським часом.

Схожі теми
СШАЕліна СвітолінаЕліна Світоліна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!