Як Світоліній вийти до півфіналу Підсумкового турніру. Усі розклади

Після двох турів групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026 перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №6) зберігає шанси на вихід до півфіналу. 32-річна одеситка напередодні здобула першу перемогу і тепер має обіграти Арину Соболенко в заключному матчі, щоб продовжити виступ на змаганнях.

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Після двох зіграних матчів у групі 2 Світоліна та Соболенко мають по одній перемозі й одній поразці. Обидві тенісистки набрали по три очки та посідають друге й третє місця відповідно. Лідирує Мірра Андрєєва, яка виграла обидва матчі й достроково забезпечила собі перше місце. Кароліна Мухова після двох поразок втратила шанси на вихід до півфіналу.

У стартовому турі Світоліна поступилася Андрєєвій, а потім обіграла Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Соболенко, своєю чергою, перемогла чеську тенісистку, але в другому матчі програла Андрєєвій з рахунком 4:6, 0:6.

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Таким чином, перед останнім туром становище в групі стало гранично простим: переможниця очної зустрічі Світоліної та Соболенко отримає другу путівку до півфіналу. Додаткові показники, різниця виграних і програних сетів, а також результат паралельного матчу не вплинуть на становище двох претенденток.

Якщо Світоліна переможе Соболенко, українка завершить груповий етап із двома перемогами й посідатиме друге місце. У разі поразки Еліна зупиниться на груповому етапі, а до півфіналу вийде білоруська тенісистка.

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Зустріч Андрєєвої та Мухової вже не вплине на розподіл місць у квартеті. Росіянка за будь-якого результату збереже лідерство, а чеська спортсменка залишиться четвертою.

Що кажуть букмекери

Західні букмекерські компанії вважають фавориткою матчу Соболенко. Наприклад, Betsson пропонує коефіцієнт 2,50 на перемогу Світоліної та 1,53 на успіх її суперниці.

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З огляду на те, що лише переможниця цієї зустрічі здобуде путівку до півфіналу, букмекерські котирування водночас відображають шанси тенісисток продовжити виступ на турнірі. Імовірність успіху українки оцінюють приблизно у 37–40%, Соболенко – у 60–65%.

Вирішальний матч Еліна Світоліна – Арина Соболенко відбудеться у п’ятницю, 13 листопада. Початок зустрічі очікується не раніше 23:30 за київським часом.