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"Як можна мене ненавидіти?" Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,4 т.
"Як можна мене ненавидіти?" Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко
Костюк висловилася про матч із Соболенко

Друга ракетка України Марта Костюк зіткнулася з хвилею хейту після того, як не потиснула руку й не згадала у своїй промові Аріну Соболенко після фіналу турніру в австралійському Брісбені. Наша співвітчизниця поступилася тенісистці, яка на той момент була першою ракеткою світу, однак проігнорувала білоруску.

В інтерв’ю журналістці Марічці Падалко киянка зізналася, що була шокована не лише самим фактом негативу на свою адресу, а й тим, що він ішов від звичайних уболівальників. За словами Костюк, її сторінки в соціальних мережах атакували не лише боти, а й прихильники Соболенко, яка не засуджує війну РФ проти України.

''Як можна мене ненавидіти?'' Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Костюк після фіналу турніру в Брісбені

''Як можна мене ненавидіти?'' Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Аріна Соболенко

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"В Брісбені, коли я програла фінал і зрозуміла, що не потисла руку і не згадала свою суперницю в промові, я отримала дуже велику кількість хейту. Для мене було найобразливіше, що це були не просто боти, а це також були просто якісь фанати, люди і живі люди. І в той момент у мене у батьків не було тепла, були у нас знайомі, в яких взагалі було ноль градусів в квартирі, не було води, нічого. Тому для мене це було, не знаю абсолютно по-людськи незрозуміло, як можна мене за це ненавидіти або мені казати якісь погані речі онлайн", – сказала Костюк.

Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши про те, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

''Як можна мене ненавидіти?'' Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Соболенко має зв’язки з Лукашенком. Джерело: Tribuna.by

''Як можна мене ненавидіти?'' Костюк розповіла, що їй довелося пережити після матчу із Соболенко

Марта Костюк

Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк розповіла, як її мама-тренерка поводиться з дітьми, які говорять російською мовою між заняттями.

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