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Як київському "Динамо" вийти до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Усі розклади

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
192
Як київському "Динамо" вийти до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Усі розклади
Столичній команді необхідно виконати одну з умов у чемпіонаті України або розраховувати на певний результат Кубка країни

Київське "Динамо" зберігає лише два варіанти потрапити до єврокубків вищого рівня, ніж Ліга конференцій. Для цього команді необхідно виконати одну з умов у чемпіонаті України або розраховувати на певний результат Кубка країни.

Перший і найпряміший шлях до Ліги чемпіонів для підопічних Мацея Кендзьорика: посісти перше місце в УПЛ. У такому разі кияни отримають право розпочати виступ у кваліфікації головного єврокубкового турніру. Залежно від підсумкового розподілу путівок стартувати доведеться з першого або другого відбіркового раунду.

Як київському ''Динамо'' вийти до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Усі розклади

Мацей Кендзерек, новопризначений виконувач обов’язків головного тренера "Динамо". Джерело: ФК "Динамо"

У "Динамо" є можливість потрапити і до Ліги Європи. Для цього столичному клубу необхідно завершити чемпіонат на другій позиції, а переможець Кубку України при цьому має стати чемпіоном УПЛ. Лише за збігу цих двох умов кияни отримають путівку до першого кваліфікаційного раунду другого за значущістю єврокубкового турніру.

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Якщо виконати ці вимоги не вдасться, максимальним досягненням для "Динамо" в контексті єврокубків залишиться вихід до Ліги конференцій.

Як київському ''Динамо'' вийти до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Усі розклади

Гравці "Динамо" перед матчем. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Зокрема, друге місце в чемпіонаті, якщо володарем Кубка України стане не чемпіон країни, гарантує участь у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Аналогічну путівку передбачено для бронзового призера УПЛ.

Четверта позиція також може забезпечити місце у відборі Ліги конференцій, але за додаткової умови: володарем національного Кубка має стати один із трьох найкращих клубів чемпіонату.

Усі інші варіанти залишать "Динамо" без участі в єврокубках. Таким чином, для киян принципове значення має не лише власне місце в турнірній таблиці, а й результат розіграшу Кубка України.

Як київському ''Динамо'' вийти до Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Усі розклади

Динамо – Шахтар. Джерело: ФК "Динамо"

Як повідомляв OBOZ.UA, в 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубку України "Динамо" розгромно програло "Шахтарю" і вилетіло з турніру. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0, при цьому кияни з 30-ї хвилини грали в меншості після вилучення Тараса Михавка.

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