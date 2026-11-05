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"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
300
"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву
Наш титулований співвітчизник призупинив свою кар’єру у 2025 році. Джерело: toprank.com

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко оголосив про повернення до професійного боксу. Українець підписав багаторічну угоду про співпрацю з американською промоутерською компанією Top Rank і планує провести перший бій на початку 2027 року.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Василь Ломаченко відновив кар’єру. Джерело: instagram.com/toprank/

Ломаченко, призупинивши професійну боксерську кар’єру в червні 2025 року і поїхавши з родиною до Пуерто-Рико, повідомив, що рішення повернутися на ринг пов’язане з його бажанням здійснити ще одну спортивну мрію. 38-річний боксер має намір виступати у другій напівлегкій вазі й поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

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''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Василь Ломаченко. Джерело: instagram.com/toprank/

"Бог діє загадковими шляхами. Я думав, що більше ніколи не вийду на боксерський ринг. Але в нашого Господа Ісуса Христа були інші плани щодо мене. Я щасливий знову жити цим боксерським життям. Вдячний усім, хто знову став частиною цього шляху", – цитує Василя Top Rank.

Окремо українець подякував своєму менеджеру Егісу Клімасу, який продовжував вірити в його повернення навіть після оголошення про завершення кар’єри.

"Особлива повага і вдячність Егісу, який, попри мою тверду впевненість у тому, що моя боксерська кар’єра завершена, ніколи не переставав вірити, що ми знову вийдемо на ринг. Він виконав величезну роботу і доклав чимало зусиль, щоб повернути нас у боротьбу", – додав боксер.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Ломаченко і Клімас. Джерело: ringside24.com

Угода з Top Rank передбачає багаторічне спільне просування Ломаченка через його нову компанію Loma Power Promotions. З цією американською організацією українець співпрацював упродовж усієї професійної кар’єри, яка розпочалася у 2013 році.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Василь Ломаченко та голова Top Rank Боб Арум. Джерело: instagram.com/toprank/

Голова Top Rank Боб Арум назвав Ломаченка одним із найталановитіших боксерів, з якими йому доводилося працювати. За його словами, українець і досі налаштований стати абсолютним чемпіоном, а в другій напівлегкій вазі є чимало сильних суперників для організації великих поєдинків.

Менеджер боксера Егіс Клімас також підтвердив, що в його підопічного залишилася нездійснена мета. Він заявив, що ніколи не переставав вірити в Ломаченка і сподівається, що повернення принесе радість його команді та вболівальникам.

За професійну кар’єру Ломаченко провів 21 поєдинок, здобув 18 перемог, зазнав трьох поразок і 12 разів завершував бої нокаутом. Українець встановив рекорд, завоювавши чемпіонський пояс уже в третьому професійному бою.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Василь Ломаченко. Джерело: instagram.com/toprank/

До свого 12-го поєдинку він встиг стати чемпіоном світу в напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вагових категоріях. У травні 2018 року Ломаченко завоював титул у легкій категорії, зупинивши Хорхе Лінареса.

До переходу в професійний бокс українець провів 397 аматорських поєдинків, у яких здобув 396 перемог. Він двічі ставав олімпійським чемпіоном і вигравав чемпіонати світу.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Джерело: instagram.com/youngkingzfoundation/

У травні 2023 року Ломаченко програв Девіну Гейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У травні 2024-го українець переміг Джорджа Камбососа-молодшого і здобув пояс IBF, з яким згодом завершив кар’єру.

''Я знову щасливий...'' Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву

Мігель Котто, Оскар Коллазо та Василь Ломаченко на конгресі WBO в Боготі, Колумбія. Джерело: Miguel Cotto Promotions

Тепер Ломаченко має намір повернутися до професійного боксу. Його перший поєдинок після перерви запланований на початок 2027 року.

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